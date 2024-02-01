بصورة لترامب وبايدن.. هيلي تسخر من "العجوزين الغاضبين"!

منذ أسابيع وحمى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أميركا بنوفمبر المقبل، بدأت تتسرب وتنتشر بين المنافسين.

لا سيما بين المرشحة نيكي هيلي والرئيس السابق دونالد ترامب الذي تظهر كافة استطلاعات الرأي تفوقه على ممثلته السابقة في الأمم المتحدة.

The rematch nobody wants... pic.twitter.com/aIBkDQbiP4 — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 31, 2024

تنمر أم انتقادات؟!

فقد ارتدى التنافس بينهما طابعاً شخصياً إلى حد ما خلال الفترة الماضية، بل لامس التنمر حتى.

إذ انتقد ترامب مراراً خلال حملاتها الانتخابية مؤخرا مظهر هيلي وفساتينها غير "الراقية" كما وصفها.

لترد الأخيرة الصاع صاعين، مركزة على عمره وقدراته العقلية.

ففي آخر هجماتها، ضربت هيلي عصفورين بحجر واحد كما يقال، وانتقدت عمر كل من ترامب والرئيس الحالي جو بايدن الساعي بدوره إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وبشكل ساخر نشرت صورة على حسابها في إكس للعجوزين الغاضبين كما وصفتهما، وهما يرتديان قبعتين من الصوف، معلقة فوقها "المنافسة التي لا يريد أحد رؤيتها مجدداً"، في إشارة إلى تنافس كل من ترامب وبايدن مجددا كما حصل في 2020.

وكانت هيلي انتقدت عدة مرات في مقابلة تلفزيونية وخطابات أمام مؤيديها عمر الرجلين.

كما وجهت المرشحة الجمهورية البالغة من العمر 52 عاما سهامها أكثر من مرة إلى الرئيس الجمهوري السابق الذي خلط بين اسمها واسم رئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي خلال خطاب ألقاه في 19 يناير الماضي. وشددت في إحدى مقابلاتها على أن العلم والطب يؤكدان أن الإنسان مع تقدمه بالعمر تتراجع قدراته الذهنية في إشارة إلى كل من ترامب البالغ من العمر 77 سنة، فضلا عن بايدن الذي دخل سنته الـ 81.

علماً أن ترامب أيضاً سخر مرارا من عمر منافسه الديمقراطي، الذي وصفه بالعجوز، كما طالب الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ولاية نيفادا، بإخضاع المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى اختبارات لقياس الإدراك، في ما بدا أنه رد على تحدٍّ هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته.