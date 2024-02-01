تضغط على بايدن.. ما علاقة 70 مدينة أميركية بغزة؟!

منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تزايدت الضغوطات بين أنصار الحزب الديمقراطي على الرئيس الأميركي جو بادين لوقف النار، لاسيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين.

وفيما تمسك بايدن بموقف الداعم بقوة لإسرائيل ورفضه وقف الحرب، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى، بدأت شعبيته تتراجع بين الشباب الديمقراطي فضلا عن الجاليات العربية والناخبين السود أيضا.

فيما أظهر تحليل جديد أجرته وكالة رويترز لبيانات المدن أن نحو 70 مدينة أميركية، منها شيكاغو وسياتل، أصدرت قرارات بشأن الحرب، دعت معظمها إلى وقف إطلاق النار، ما يفرض المزيد من الضغوط على بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ولايات للديمقراطيين

فقد أصدرت 48 مدينة على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة. بينما أصدرت ست مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام.

في حين صدر ما لا يقل عن 20 قرارا للتنديد بهجوم حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وجرى تمرير معظم تلك القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا.

ميشيغان

بينما صدر 14 قرارا على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.

وفي السياق، قالت جابرييلا سانتياغو روميرو، عضو مجلس ديترويت الذي صوت لصالح وقف إطلاق النار في أكبر مدينة في ميشيغان في نوفمبر، إن ذلك يعكس الإحباط خاصة من قبل المسؤولين الشبان وغير البيض تجاه بايدن وغيره من قادة الحزب الديمقراطي.

كما اعتبرت أنه يتعين على الديمقراطيين "الاستماع إلى الشبان، والاستثمار في التنوع، والاستثمار في الأشخاص الذين يتوافقون مع القيم ويستمعون بالفعل إلى ناخبيهم".

حرب في أذهان الناخبين

من جهته، رأى دوجلاس ويلسون الخبير الاستراتيجي الديمقراطي في ولاية نورث كارولاينا المتأرجحة أن "هذه الحرب ستكون في أذهان الناخبين".

كما اعتبر أن هذا الموضوع "سيكون حاضرا في جميع الولايات المتأرجحة بسبب السكان المسلمين واليهود والسود والملونين ".

وكانت إدارة بايدن رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، بحجة أن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية من شأنه أن يعود بالنفع على حماس.

ما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الحالي بين صفوف الجاليات العربية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر الماضي أن دعم الأميركيين من أصول عربية لبايدن انخفض إلى 17% من 59% في 2020.

كذلك، حذر محللون من أن الإحباط من سياسة بايدن محليا قد يضر به في صناديق الاقتراع من خلال ضعف الإقبال، على الرغم من أن الكثير قد يتغير قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.