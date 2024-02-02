حول صورة إلى دجاجة تبيض ذهباً.. كيف يمول ترامب حملته؟!

مع احتدام المنافسة بين المرشحين المحتملين للرئاسة الأميركية المرتقبة في نوفمبر المقبل، راح هؤلاء يبحثون عن شتى الطرق من أجل جمع الأموال دعما لحملاتهم الانتخابية التي تكلف الكثير في الولايات المتحدة.

فيما كشفت بيانات جديدة من منصات جمع التبرعات عبر الإنترنت الخاصة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي كيف استفاد المرشحون في حصد كم هائل من الأموال، وخصوصاً الرئيس السابق دونالد ترامب الذي استفاد بعد نشر صورته الجنائية.

فقد أظهرت تلك البيانات كيف حوّل ترامب مرة أخرى مشاكله القانونية إلى دجاجة تبيض ذهباً.

في حين استخدمت منافسته الجمهورية نيكي هيلي مناظرات الحزب التي تخطاها ولم يشارك فيها ترامب لتعزيز صعودها.

وسلطت تقارير جمع التبرعات من منصة الحزب الجمهوري WinRed، والمنصة الديمقراطية ActBlue، التي تم تقديمها قبل يومين، ضوءاً جديداً على جمع التبرعات عبر الإنترنت لكبار المرشحين، وقدمت نظرة على الوقت الذي تمكن فيه ترامب وهيلي، وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن من الاستفادة من الأضواء لتعزيز حملاتهم.

58 مليون دولار

وتصدر ترامب على ما يبدو كافة المرشحين، إذ تبين أنه جامع التبرعات الأكثر غزارة عبر الإنترنت من بين الثلاثة، حيث حصدت حملته ولجنته المشتركة لجمع التبرعات 58.2 مليون دولار عبر الإنترنت في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، بما في ذلك سبعة أيام حيث جمع أكثر من مليون دولار في فترات واحدة مدتها 24 ساعة.

وكان أفضل يوم لجمع التبرعات عبر الإنترنت بالنسبة لترامب، 25 أغسطس/آب، عندما تم إطلاق صورته الجنائية بعد اعتقاله بتهمة التدخل في انتخابات جورجيا لعام 2020، حيث جمع 4.2 مليون دولار عبر الإنترنت في ذلك اليوم وحده.

وأدى اعتقال ترامب في جورجيا إلى تأجيج أفضل أيام لجمع التبرعات عبر الإنترنت. ففي الأسبوع الذي تلا اعتقاله، جمع 11.4 مليون دولار، أي حوالي 20% من إجمالي المبلغ الذي جمعه على WinRed خلال فترة الستة أشهر.

أعمال الشغب في الكابيتول

في حين جاء الارتفاع التالي الأكبر له في جمع التبرعات عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/آب الماضي، بعد أن تم توجيه الاتهام إليه في واشنطن بتهم فيدرالية تتعلق بمحاولات مزعومة للتدخل في انتخابات 2020 ودوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي غضون أربعة أيام فقط بعد إصدار لائحة الاتهام في الأول من أغسطس/آب، جمع ترامب 4.4 مليون دولار.

هيلي استفادت من المناظرات

في موازاة ذلك، جمعت حملة هيلي ولجنة جمع التبرعات المشتركة 18.9 مليون دولار من خلال WinRed في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.

ولم يكن لديها أي أيام جمعت فيها أكثر من 500 ألف دولار، لكنها شهدت بعض الارتفاعات، خاصة حول مناقشات الحزب الجمهوري.

جاء أفضل ما حققته هيلي في يوم واحد في 24 أغسطس/آب، عندما جمعت 471 ألف دولار بعد المناظرة الأولى.

كذلك شهدت ارتفاعاً كبيراً في جمع التبرعات عبر الإنترنت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول خلال مناظرتين جمهوريتين أخريين.

وتزامن إصدار أول إعلان تلفزيوني لهيلي في 30 نوفمبر أيضاً مع أحد أفضل أيام جمع التبرعات عبر الإنترنت، عندما جمعت 404 آلاف دولار.

بايدن استفاد من الطعون القانونية التي رفعها ترامب

في الوقت نفسه، جمعت حملة بايدن ولجنة جمع التبرعات المشتركة 36.6 مليون دولار من خلال ActBlue، وفقاً لأحدث إيداع للمنصة.

وجاءت أكبر مكاسبه في يوم واحد من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2023 عندما جمع 1.1 مليون دولار في 30 نوفمبر كجزء من حملة جمع التبرعات في نهاية الشهر.

فيما تميل أفضل أيام جمع التبرعات عبر الإنترنت لبايدن إلى أن تكون في نهاية كل شهر تقريباً، عندما تقدم الحملات عادةً عروضاً للمؤيدين للمساهمة قبل انتهاء الشهر.

وجمع بايدن أيضاً التبرعات من الطعون القانونية التي رفعها ترامب، وشهد بعض المطبات الطفيفة، ولكن ليس نفس الارتفاعات الدراماتيكية التي شهدها الرئيس السابق.

4 ملايين دولار

ففي نفس اليوم الذي جمع فيه ترامب 4.2 مليون دولار من صورته، جمع بايدن 238 ألف دولار عبر الإنترنت.

وتؤكد التسجيلات قوة ترامب الدائمة بين المانحين على مستوى القاعدة الذين يساهمون بمبالغ صغيرة من المال عبر الإنترنت.

في الأثناء تجاوزت عمليات نقل ترامب اليومية هيلي وبايدن بنسبة 70% من الأيام المغطاة خلال فترة الستة أشهر.

وحقق بايدن مجاميع يومية أعلى من ترامب وهيلي لأكثر من ربع الفترة. وهاجمت هيلي ترامب وبايدن لمدة خمسة أيام فقط، معظمها خلال مناظرات الحزب الجمهوري.