بعدما رفضها سابقاً.. ترامب: أريد عقد مناظرة مع بايدن

على الرغم من رفضه إجراء مناظرة مع أي من منافسيه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه يريد عقد مناظرة مع الرئيس الحالي، جو بايدن، على الفور.

وقال أمس الاثنين في برنامج إذاعي "أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نعقد مناظرة من أجل مصلحة البلاد".

مادة اعلانية

في المقابل قال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي عندما سأله صحفيون خلال رحلة إلى لاس فيغاس الاثنين عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة، "لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضا.. ليس لديه ما يفعله"، بحسب "رويترزز".

الأوفر حظاً

وترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر، لكنه لم يحسم بعد الترشيح ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هيلي بمناظرتها.

فيما علقت حملة هيلي على تعليقات ترامب، وقالت في بيان إنه "جبان للغاية" لدرجة أنه لا يستطيع أن يجري معها مناظرة.

وتحتل هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، المركز الثاني بفارق كبير عن ترامب في استطلاعات الرأي لكنها تعهدت بمواصلة تحديه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

هذا وتعكس تعليقات ترامب رغبة في التركيز على المنافسة الانتخابية المحتملة مع بايدن، الذي فاز السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، ومن المتوقع أن يفوز بترشيح حزبه.

3 مناظرات في كل مرة

وعقد ترامب وبايدن مناظرتين خلال سباق انتخابات 2020. وأُلغيت مناظرة ثالثة بعدما تأكدت إصابة ترامب بكوفيد 19 ورفض المشاركة في مناظرة افتراضية عن بعد.

وعادة ما تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية ثلاث مناظرات في كل مرة.