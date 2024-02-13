أوستن يستأنف مهامه ويتغيب عن حضور اجتماعات الناتو

يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن مهامه اليوم الثلاثاء بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله الى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاغون عن أطبائه في بيان أمس الاثنين.

وكتب الأطباء "نتوقع تعافياً ناجحاً"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي ادخل الأحد الى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

وسبق أن نقل أوستن مرارا الى المستشفى من دون إبلاغ البيت الابيض بسبب إصابته بسرطان البروستات.

لكن هذه المرة، تم إبلاغ الرئاسة الأميركية والكونغرس بالحال الصحية للوزير قبل نقله الى المستشفى، وفق ما صرح المتحدث باسمه بات رايدر الاثنين.

إلغاء زيارة لبروكسل

فيما لم يوضح رايدر ما إذا كان اوستن سيستأنف عمله "من المستشفى او من منزله"، لكنه لفت الى إلغاء زيارة كان مقررا ان يقوم بها لبروكسل هذا الأسبوع.

وكان من المقرر أن يشارك أوستن في بروكسل في اجتماعات مع وزراء دفاع آخرين في حلف شمال الأطلسي.

وتوقع الاطباء بحسب بيان البنتاغون ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي "يظل وضعه ممتازا".

انتقادات

يذكر أن أوستن تعرض لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأميركيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

واعتذر أوستن هذا الشهر عن عدم إخباره بايدن وكبار الموظفين بتشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق.

