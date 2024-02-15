شعرت بالإهانة.. شاهد كيف رد ترامب على بوتين

"شعرت بالإهانة" هكذا كان أول رد من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تفضيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جو بايدن، لرئاسة أميركا.

TRUMP: “Putin came out and he said 'I'd much rather have Biden be president'... That's a war that never would've happened if I was president.”



pic.twitter.com/IK4oddDnQZ — ALX 🇺🇸 (@alx) February 15, 2024

ففي تصريحات أطلقها اليوم الخميس، قال ترامب إنه بداية شعر بالإهانة حين اختار بوتين بايدن بدل الرئيس الأميركي السابق عندما سئل عمن تفضل بلاده كرئيس للولايات المتحدة.

كما اعتبر المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي الأميركي أن منافسه اللدود، بايدن، قدم هدية لا تقدر بثمن لبوتين، ألا وهي أوكرانيا.ورأى أنه من الطبيعي أن يفضل سيد الكرملين الرئيس الأميركي الحالي عليه، مؤكداً أنه الرئيس الوحيد الذي لم يقدم أي شيء إلى روسيا.



كما ذكر مجدداً بقدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً على أنه لو كان في سدة الرئاسة لما كان سمح أصلا باندلاع تلك الحرب.

مجرد مجاملة

إلا أنه عاد واعتبر لاحقاً، في كلمة ألقاها أمام حشد في ساوث كارولاينا أن بوتين كان يجامل بايدن لا أكثر.

Trump says Putin "is going to have his dream of getting Ukraine because of Biden." pic.twitter.com/ilkPB2PEML — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 15, 2024

وقال: "لقد قدم لي بوتين للتو إطراء مهماً.. إذ أكد أنه يفضل أن يكون بايدن رئيسًا .. هذا أمر جيد للغاية على عكس ما قد يظن البعض"

كما اعتبر أنه آلم بوتين في بعض القرارات التي اتخذها خلال رئاسته، مشيراً إلى أنه "وضع حدا لخط نورد ستريم، وأوقف الاتفاق خلال فترة ولايته .. لكن بايدن أعاده للحياة لاحقاً"

أتى ذلك، بعدما وصف بوتين في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء نظيره الأميركي بأنه شخص "يمكن توقّع" تصرفاته أكثر من ترامب. وقال ردا على سؤال حول من تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديمقراطي الحالي والمرشح الجمهوري، "بايدن أكثر خبرة، ويمكن توقّع تصرفاته، فهو سياسي تقليدي من المدرسة القديمة" على عكس ترامب.

لكنه أعرب عن استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل أيا يكن.

وغالباً ما أثنى ترامب على ذكاء الرئيس الروسي خلال تصريحاته الانتخابية الأخيرة، وحتى قبل ذلك أيضاً. في حين اتهمه بعض الديمقراطيين بأنه مقرب من سيد الكرملين، بل تواطأ معه خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.