محكمة نيويورك ترفض إرجاء محاكمة ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"

بعد محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسقاط اتهامات بالتستر على مدفوعات مالية لنجمة إباحية، رفض قاض في نيويورك تلك المحاولات مما يمهد الطريق أمام أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق ستبدأ في 25 آذار/مارس.

وفي اليوم ذاته، حضر ممثلون عن ترامب جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد المدعين الذي يتهمونه بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات والابتزاز، من القضية.

قضايا جنائية

والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية. ويحاول محاموه تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر موعد الانتخابات.

من جانبه أكد ترامب الذي استغل متاعبه القانونية لتحفيز أنصاره والتنديد بخصمه الديموقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، مجددا أن التهم "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وقال لدى وصوله المحكمة "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار؟".

"لن يحظى بمحاكمة عادلة"

في قاعة المحكمة قال فريق ترامب القانوني إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة في نيويورك لأن هيئة محلفين أخرى في مانهاتن قضت بأن يدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول التي كان قد وجّه إليها إهانات بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسيا.

ورفض القاضي خوان ميرشان الطلب وكذلك الحجج التي قدمها المحامون عن وجود تغطية إعلامية كبيرة تحول دون أن تكون هيئة المحلفين غير منحازة.

وقال ميرشان "بالنظر إلى جميع المعلومات المتوفرة لدي، نمضي قدما لاختيار هيئة المحلفين في 25 آذار/مارس".

ودانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب في آذار/مارس 2023 على خلفية المبالغ التي دفعت لدانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

ما قصة الدفعات المالية؟

وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات غرامية إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، الآتي الى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دُفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.

وفي أواخر الحملة الانتخابية رتّب محامي ترامب، مايكل كوهين لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.