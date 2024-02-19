فوربس: "أحذية ترامب الذهبية" نفدت خلال ساعتين من عرضها للبيع

بعد أن أطلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، خطًا للأحذية الرياضية، عقب يوم من أمر القاضي له ولشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك، كشف موقع "فوربس" أن الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه ترامب، حقق نجاحا مبكرا عند طرحه للبيع.

وأفاد الموقع أن حذاء "ترامب شوز" نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.

"أردت القيام بالأمر منذ فترة طويلة".. الرئيس الأميركي السابق #ترمب يطلق خطاً للأحذية الرياضية خاصا به، ويعرضها خلال مؤتمر "سنيكر كون" لمحبي الأحذية الرياضية#العربية pic.twitter.com/bZwYpTaWog — العربية (@AlArabiya) February 18, 2024

وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.

وقال موقع "فوربس" إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين".

وصرح ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا قائلا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وجاء إعلان ترامب عن خط الأحذية الخاص به بعدما حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين عليه دفع 354.9 مليون دولار، عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي، والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلا يوم الجمعة إن ذلك لم يعد ضروريا، لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.