سؤال غريب تطرحه حملة ترامب للتوظيف.. عن انتخابات 2020

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أثار سؤال طرحه مسؤولو حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على المتقدمين إلى وظيفة ضمن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، استغراب العديد من المراقبين في الولايات المتحدة.

فقد سئل هؤلاء الموظفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات 2020 سُرقت بالفعل، على الرغم من مرور 4 سنوات على الانتخابات الرئاسية الماضية، التي أدت إلى فوز الرئيس الحالي جو بايدن، وتثبيت فوزه من قبل الكونغرس، فيما دِين العشرات من أنصار ترامب الذين اقتحموا المبنى العريق زاعمين أن الانتخابات سرقت.

يفكر بعمق؟

أما السبب وراء هذا السؤال الغريب، أو التعليل فيعود بحسب أحد المسؤولين في حملة ترامب إلى ضرورة معرفة ما إذا كان الشخص "يفكر بعمق في هذه القضايا المتعلقة بالحزب الجمهوري".

كما رأى أن إجابته قد تكشف ما إذا كان فضوليًا يسعى وراء الحصول على أجوبة واضحة.

وقال المسؤول: "من المهم أن تعرف ما إذا كان لدى موظفيك السياسيين في الخطوط الأمامية رأي أو وجهة نظر واضحة في ما يتعلق ببعض القضايا.."، حسب ما نقل موقع أكسيوس.

إلى ذلك، أوضح أن "الهدف تعيين موظفين سياسيين يمكنهم التفكير في المشاكل المعقدة". وشدد على أن هذا السؤال لا يرقى إلى مستوى "الاختبار الحقيقي".

ليقفز مسؤول ثان ويؤكد أن الاختبار أو السؤال الحقيقي هو باختصار هل تؤيد ترامب أم لا؟".

أتى ذلك، فيما تستغل حملة بايدن مثل تلك التصريحات والأحداث من أجل تقديمها كدليل واضح على أن ترامب يسعى إلى تقويض الديمقراطية في البلاد.

فقد دأبت حملة المرشح الديمقراطي خلال الفترة الماضية على التركيز على أن الرئيس السابق يسعى إلى زعزعة أسس الديمقراطية والحريات في البلاد، فضلا عن نشر الفوضى.

فيما سعى ترامب إلى السخرية من بايدن وهفواته، وشكك مرار بقدراته العقلية.

يذكر أن استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس كانت أظهرت أن نسبة تأييد بايدن تبلغ 40% في سباق، متقارب مع ترامب (77 عاما) قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.