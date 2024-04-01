ترامب يبعث برسالة غريبة لمؤيديه: "أنا أعلّق حملتي"

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أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفاجأة، الاثنين، بإرسال رسالة إلى مؤيديه جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقاً أنها كذبة أول أبريل وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وبعث الرئيس الجمهوري السابق الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى مؤيديه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مرفقة برابط.







رسالة ترامب النصية رسالة ترامب النصية البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب

وبعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.

وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلاً أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أول إبريل!".

ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأميركيون سيلاً من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لدعوتهم إلى المساهمة مالياً في الحملات الانتخابية.