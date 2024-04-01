اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Former President Donald Trump speaks during a news conference after attending the wake of New York City police officer Jonathan Diller, Thursday, March 28, 2024, in Massapequa Park, N.Y. Diller was shot and killed Monday during a traffic stop, the city's mayor said. It marked the first slaying of an NYPD officer in two years. (AP Photo/Frank Franklin II)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية

ترامب يبعث برسالة غريبة لمؤيديه: "أنا أعلّق حملتي"

تبيّن أنها كذبة الأول من ابريل.. وقد حث المرشح الجمهوري مؤيديه على التبرع لحملته

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفاجأة، الاثنين، بإرسال رسالة إلى مؤيديه جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقاً أنها كذبة أول أبريل وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وبعث الرئيس الجمهوري السابق الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى مؤيديه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مرفقة برابط.

رسالة ترامب النصية
من 4
  • رسالة ترامب النصية
  • رسالة ترامب النصية
  • البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
  • البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
(4 صور)
رسالة ترامب النصية
رسالة ترامب النصية
رسالة ترامب النصية
رسالة ترامب النصية
البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
البريد الذي وصل بعض مؤيدي ترامب
"معايدة وسخرية".. رسائل بايدن وترامب للشعب الأميركي بعيد الفصح أميركا الانتخابات الأميركية "معايدة وسخرية".. رسائل بايدن وترامب للشعب الأميركي بعيد الفصح

وبعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.

وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلاً أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أول إبريل!".

ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأميركيون سيلاً من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لدعوتهم إلى المساهمة مالياً في الحملات الانتخابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط