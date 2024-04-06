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دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
ترامب

بعيدا عن السياسة ترامب "دي جي" بنواديه.. تعرف على أغانيه المفضلة

قائمة "دي جي ترامب" تشتمل على أغاني كلاسيكية مثل "The Phantom of the Opera"، و"Superstar" من "Jesus Christ Superstar"، و"Suspicious Minds" لإلفيس بريسلي، و"Hello" لليونيل ريتشي، و"November" لفرقة Guns N' Roses. Rain"

العربية.نت
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يحتدم السباق الرئاسي للظفر بكرسي البيت الأبيض، ويزداد معه اهتمام الناخبين بالمترشحين ليس فقط ببرنامجهم الانتخابي بل بحياتهم الخاصة وهواياتهم وحتى تفضيلاتهم الموسيقية، لاسيما المرشح دونالد ترامب المعروف بشخصيته المثيرة للجدل.

وفيه آخر ما تداولته الصحافة الأميركية في هذا الشأن، هو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليس فقط هاو لسماع الموسيقى بل يفضل أن يكون منسق الأغاني المقيم في نواديه، ولديه قائمة تشغيل على جهاز الآيباد الخاص به.

دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

الظاهر أن تنسيق الأغاني في نوادي ترامب بات مصدر شغفه، إذ يطلق عليه رواد أنديته "دي جي تي" حسب ما أورده موقع أكسيوس الأميركي.

كشف المصدر أن قائمة "دي جي ترامب" تشتمل على أغانٍ كلاسيكية مثل "The Phantom of the Opera"، و"Superstar" من "Jesus Christ Superstar"، و"Suspicious Minds" لإلفيس بريسلي، و"Hello" لليونيل ريتشي، و"November" لفرقة Guns N' Roses. Rain"، بالإضافة إلى الثنائي جيمس براون ولوتشيانو بافاروتي "إنه عالم الرجل".

وصرح شخص مقرب من الرئيس السابق لموقع "أكسيوس" أن قائمة الأغاني الخاصة بترامب تخص مشاهير عالم الغناء وأغان يعرفها الجميع"، لافتا إلى أن أنه يستخدم نفس قائمة التشغيل سواء كان في مارالاغو أو في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، بنيو جيرسي، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على عمل ترامب كمنسق أغاني، ففي فبراير 2022 أعلن الرئيس الأميركي السابق، اعتزامه القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية ‏فلوريدا الأميركية.

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ووردفي مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتضمنت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".

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