ترامب: هجوم إيران على إسرائيل يعكس ضعف أميركا في عهد بايدن

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أكّد المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب، فجر الأحد، أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وفي خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، حرص المرشح الجمهوري على انتقاد منافسه الديموقراطي.

وقال الرئيس الأميركي السابق، خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في مستهلّ خطاب له أمام أنصاره: "شعب إسرائيل يتعرض لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".

وأطلقت إيران وابلاً من الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل مساء السبت، ردا على قصف قنصليّتها في دمشق، في هجوم يثير مخاوف من تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تشنّه طهران ضد تل أبيب مباشرة.

وقال ترامب إن "هذا لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة" مضيفاً "أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم".

واعتبر أن "الضعف الذي نظهره لا يمكن تصوّره (...) لم يكن ينبغي أن يحدث هذا الهجوم".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد على منصة "إكس" دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض، توجه بايدن على الفور إلى المكتب البيضاوي، ثم انضمّ إلى اجتماع أزمة في غرفة تحظى بحماية مشدّدة، ضمّ مسؤولين بارزين، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، بحسب البيت الأبيض.

وفي الثالث من أبريل، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن إسرائيل ستتلقى "صفعة" بعد الضربة الجوية التي نُسبت إليها واستهدفت القنصلية الإيرانية، مودية بسبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.

وأطلقت إيران هجوما بمسيّرات في اتجاه إسرائيل ليل السبت الأحد "من أراضيها"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في كلمة متلفزة.