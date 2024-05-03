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Secretary of Defense Lloyd Austin speaks after concluding the Ukraine Defense Contact Group at the Pentagon, April 26, 2024. (AFP)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
الشرق الأوسط

أوستن يستبعد مهاجمة حماس قوات أميركية تعمل على بناء ميناء للمساعدات بغزة

البيت الأبيض: فتح الرصيف البحري في غزة متوقع خلال أيام

العربية.نت، وكالات
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قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على قوات أميركية في غزة.

وقال أوستن في مؤتمر صحافي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

وأضاف: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث".

وكان جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال أمس الخميس إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام، رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات. وأوضح كيربي في مؤتمر صحافي: "نأمل جميعا (أن يحدث ذلك) في غضون أيام".

ودعت الولايات المتحدة كلا من إسرائيل وحماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها.

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وأسفر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين أسرى في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وهي تشنّ مذّاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34,596 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة في غزة.

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