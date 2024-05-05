حظر تيك توك يقلق الشركات والانفلوانسر بأميركا.. "يضر أعمالنا"

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مع مضي الحكومة الأميركية قدماً في التشريع الذي قد يؤدي إلى حظر "تيك توك" في جميع أنحاء البلاد، يرتفع منسوب القلق حول التأثير الذي قد يحدثه ذلك على الشركات.

فمع وجود أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، أصبح التطبيق منصة حيوية للأعمال خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، للوصول إلى عملائها وزيادة مبيعاتها.

لاسيما أنه وفقاً لبيانات "تيك توك" الصادرة في آذار/مارس الماضي، تستخدم أكثر من 7 ملايين شركة أميركية صغيرة تلك المنصة.

"سيقتل حلمنا"

بدوره قال بول تران، المؤسس المشارك للعلامة التجارية للعناية بالبشرة Love & Pebble، إن "حظر تيك توك سيؤثر بشكل كارثي على أعمالنا، 90 بالمائة من مبيعاتنا تتم من خلال المنصة".

ولفت تران إلى أن "حظر التطبيق سيقتل بشكل أساسي حلمنا الأميركي الذي عملنا بجد من أجله".

من جانبه قال مايكل جاكوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة التجارة Button، إنه في "حالة حدوث حظر، سيشهد بعض المبدعين انخفاضاً مؤقتاً في الدخل، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن تكون مشكلة طويلة المدى".

عواقب بعيدة المدى

وفي السياق، حذر عدد من الخبراء من أن الحظر قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الشركات الأميركية.

كذلك أبدى بعض صناع المحتوى والمؤثرين قلقهم بشأن مستقبل علامتهم التجارية الشخصية إذا دخل الحظر حيز التنفيذ.

لكن الخبراء يعتقدون أن هناك أملا، حسب ما نقلت "نيوزويك".

إيرادات بالمليارات

وكانت تيك توك التابعة لـ "بايت دانس" الصينية أوضحت سابقا أنها حققت إيرادات بقيمة 14.7 مليار دولار لتلك الشركات الصغيرة في عام 2023، وساهمت بمبلغ 24.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في نفس الجدول الزمني.

في حين أشارت الأرقام إلى أن 39% من الشركات الأميلاكية الصغيرة والمتوسطة قالت إن الوصول إلى "تيك توك" كان أمراً بالغ الأهمية لأعمالها، بينما قال 69% إن المنصة أدت إلى زيادة مبيعاتها في العام الماضي.

إلا أن أهمية المنصة بالنشبة للشركات لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط.

ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت تيك توك عن مساهمة قدرها 5.1 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول الأوروبية العام الماضي.

يذكر أنه رداً على الحظر المحتمل، أوضحت "تيك توك" في بيان بالفيديو سابقا أنها أنفقت "مليارات الدولارات" لتأمين بيانات المستخدم وأنها "ستواصل النضال" من أجل حقوق مستخدميها في المحكمة..

وينص مشروع القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان على أن تتخلى شركة ByteDance الصينية الأم لـ "تيك توك" عن حصتها في الشركة خلال العام المقبل، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن القومي المرتبط ببيانات المستخدم، الأمر الذي رفضته المنصة.