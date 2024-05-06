عملية رفح ثانية.. أوستن يطالب غالانت بخطة موثوقة

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لا تزال عملية اجتياح رفح جنوب قطاع غزة عقدة العقد بالعلاقات بين إسرائيل وحليفها الأبرز أميركا.

"خطة موثوقة"

فبينما تتوعد تل أبيب بشن عملية اجتياح واسعة في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة "في المستقبل القريب جدا"، تشدد واشنطن على شروطها.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الاثنين، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بحثا هاتفيا المفاوضات بشأن المحتجزين وجهود المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضافت في بيان، أن أوستن عاد وأكد لغالانت على ضرورة أن تنطوي أي عملية عسكرية محتملة في رفح على خطة موثوقة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين.

وتابعت أن أوستن أكد لنظيره التزامه بإعادة جميع المحتجزين في غزة دون شروط.

وزير الأمن الإسرائيلي لـ نتنياهو: أدخل رفح الآن

أتت هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم عقد صفقة أسرى مع حماس، حيث اعتبر غالانت أن الحركة أظهرت ما يشير إلى أنها غير جادة بشأن التوصل إلى هدنة، مضيفا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة "في المستقبل القريب جدا".

في حين طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتعجيل باجتياح مدينة رفح، وذلك في مظاهرة لعائلات الجنود القتلى في قطاع غزة.

وتوجه سموتريتش، بالحديث إلى نتنياهو ووزير حكومة الحرب جادي آيزنكوت ووزير الدفاع يوآف غالانت، قائلًا إن "الجميع يريدون إعادة الأسرى لكن ليس بالاستسلام".

تكدس آلاف

يذكر أن العديد من المنظمات الأممية، والدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الحليف اللصيق لإسرائيل كانت أعربت عن قلقها على سلامة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المكدسين في رفح.

كما أكدت الأمم المتحدة مرارا ألا مكان آمناً في كامل القطاع من أجل إيواء النازحين.

يشار إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا إلى رفح، جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حيث يعيشون في ظروف إنسانية مزرية.