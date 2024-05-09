اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إيلون ماسك والمريض صاحب الشريحة الدماغية - خاص العربية.نت

إيلون ماسك عن خلل الشريحة الدماغية "ناجحة".. والمريض يغرد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

بعدما أعلنت شركة "نيورالينك"، التي يمتلكها إيلون ماسك، أن جزءا من الشريحة التي زرعت في دماغ إنسان مصاب بشلل رباعي، واجهت خللا تمثل بانقطاع بعض خيوطها المتصلة بأنسجة دماغ المريض، علق الملياردير الأميركي على البيان مؤكداً أن الشريحة ناجحة.

هل تذكرون هذا الرجل.. حامل شريحة ماسك الدماغية يعاني تكنولوجيا هل تذكرون هذا الرجل.. حامل شريحة ماسك الدماغية يعاني

وكتب في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، " 100 يوم من النجاح لأول زراعة بشرية لنيورالينك" في إشارة إلى الشريحة الدماغية.

من جانبه اكتفى المريض الذي يدعى "نولاند أرباو" ويبلغ من العمر 29 عاما، بإعادة مشاركة بيان الشركة عبر حسابه على منصة "إكس" دون أي تعليق مرفق.

أتت هذه التعليقات بعدما كشفت شركة "نيورالينك"، أمس الأربعاء، أن الشركة واجهت مشكلة في عملية الزرع لدى أول مريض بشري، نولاند أربو، ما أدى إلى انخفاض كمية البيانات التي يمكنها التقاطها من دماغه.

وفُقدت بعض البيانات بسبب خروج عدد من خيوط الغرسة التي تم وضعها في دماغ أربو. فيما لم تكشف الشركة المملوكة لماسك عن سبب تراجع بعض البيانات بشكل غير متوقع.

فيما أحد العوامل التي استكشفتها شركة "نيورالينك" والتي ربما ساهمت في خروج الخيوط هو احتجاز الهواء داخل جمجمة أربو بعد الجراحة، وهي حالة تسمى استرواح الرأس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأحداث.

ولا يبدو أن المشكلة تشكل خطراً على سلامة أربو، المصاب بالشلل الرباعي منذ تعرضه لحادث غوص عام 2016.

مع ذلك، فقد تم طرح إمكانية إزالة زرعة أربو، أو ما يسمى بـ "الزرع"، كما قال هؤلاء الأشخاص، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت "نيورالينك" إن انقطاع بعض الخيوط من أنسجة دماغ أرباو، لم تمنع استخدام نظام (BCI) الخاص بالشريحة بمتوسط ​​ثماني ساعات يوميا خلال الأسبوع، وحتى عشر ساعات يوميا في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبه، وصف المريض أرباو الشريحة بأنها "الحمل الزائد الفاخر"، مشيراً أنها ساعدته في "إعادة الاتصال بالعالم".

أول شريحة دماغية

يذكر أن الملياردير الأميركي ماسك أعلن في نهاية يناير الماضي، أن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وواجهت "نيورالينك" دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد آثار المعارك على المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري: تحولت إلى ركام العربية ترصد آثار المعارك على المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري: تحولت إلى ركام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط