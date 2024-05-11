إدارة بايدن منقسمة.. هل انتهكت إسرائيل معاهدة الأسلحة؟

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انقسم المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية حول مسألة انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي أو انتهاكها المعاهدات الخاصة باستخدام الأسلحة الأميركية.

وكشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، لكنها لم تنتهك شروط اتفاقيات الأسلحة الأميركية.

فماذا تقول المعاهدات والاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الشأن؟

الانتهاكات خط أحمر

فقد أصدرت إدارة بايدن سياسة نقل الأسلحة التقليدية (CAT) في فبراير/شباط 2023 لتوجيه قرارات تصدير الأسلحة الأميركية، حيث تركز معظم سياسة الاتفاقية على قوائم الاعتبارات والأهداف المتعلقة بصادرات الأسلحة.

ومع ذلك، فإن أحد أقسام السياسة يلتزم بخط أحمر واضح وهو أن الولايات المتحدة التي تقوم بنقل الأسلحة عندما يكون "يرجح" استخدامها لارتكاب جرائم محددة أو تسهيل ارتكابها أو تفاقم مخاطرها.

فيما تشمل هذه الانتهاكات "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة"، و"الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتلقت إدارة بايدن الثناء لتعزيزها المعيار فيما يتعلق بسياسات أوباما وترامب، لكن الخبراء وبعض أعضاء الكونغرس أكدوا أن التأثير الحقيقي لهذا البند سيعتمد على تنفيذه.

أما عندما يتعلق الأمر بعمليات نقل الأسلحة الحالية إلى إسرائيل، فإن تطبيق معيار "الأكثر احتمالاً" يستحق التدقيق، بحسب موقع STIMSON.

إذ استقال جوش بول، الذي عمل كحلقة وصل رئيسية بين مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية أمام الكونغرس، احتجاجًا على نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، وأصر في مقابلة مع شبكة PBS على أن الولايات المتحدة لا تتصرف ضمن سياسة نقل الأسلحة التقليدية.

ماذا يقول القانون الدولي الإنساني؟

في موازاة ذلك يحكم القانون الإنساني الدولي سير الأعمال العدائيّة، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوّة. مهما كانت شرعيّة القرار المتعلّق باستخدام القوّة، على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وتتمثل القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات في أنّ جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين. لا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط استهداف المقاتلين والأعيان العسكريّة.

كما لا يكفي ببساطة الاكتفاء بقول إنّ المدنيين ليسوا هدافا للهجمات؛ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة.

تُحظر أيضا الهجمات التي لا تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين أو التي يُتوقع أن تتسبّب في أضرار غير متناسبة للسكّان المدنيين مقارنة بالمكاسب العسكريّة.

تقرير الكونغرس

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، يوم الجمعة، أنها لم تتحقق من حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية.

وقال التقرير إن إسرائيل لديها "المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية".

يذكر أن منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير صدر أواخر أبريل/نيسان إن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت في "انتهاكات خطيرة" للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني.

انتقادات لبايدن

وواجه بايدن انتقادات من بعض الديمقراطيين بشأن تعامله مع عمليات نقل الأسلحة المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة.

فيما سبق أن صرح مسؤولون كبار في الإدارة لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة كبيرة من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من استخدامها في غزو مدينة رفح.

وقال بايدن في وقت لاحق لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة معينة وقذائف مدفعية إذا شنت هجوما عسكريا.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة لتدمير حماس ردا على الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل خلاله حوالي 1200 شخص واحتجز 252 آخرين كرهائن. وقتل أكثر من 34900 شخص في غزة منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.