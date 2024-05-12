رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي: حلفاؤنا لا يثقون بنا

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جادل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، يوم الأحد بأن غزو إسرائيل لرفح هو الخطوة الأخيرة في إكمال حملتها العسكرية في غزة، فيما يهدد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة في حالة الغزو الشامل لمنطقة رفح.

وقال مكول في مقابلة مع شبكة ABC نيوز الأميركية: "الآن، بالطبع، تريد (مخاطبا بايدن) أن تكون الظروف الإنسانية في مكانها الصحيح. بالطبع، تريد أن يعود السكان إلى مناطقهم، ولكن أن تقول إنه لا يمكنك غزو رفح، نحن بذلك نملي استراتيجيتهم العسكرية عليهم (إسرائيل)،هذه نقطة أخيرة في إكمال هدفهم العسكري".

وحذر بايدن الأسبوع الماضي من أنه سيوقف إمدادات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، بما في ذلك القنابل وقذائف المدفعية، إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا لرفح في جنوب غزة.

وحث البيت الأبيض مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم إرسال قوات إلى رفح حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني هناك وسط أعمال العنف.

وقال مكول: "بالنسبة لنا أن نتدخل ونقول: لا يمكنك الذهاب إلى رفح وإنهاء المهمة. أعتقد أن هذا يعادل حظر الأسلحة".

وأضاف مكول: "فيما يتعلق بإسرائيل، قال نتنياهو، وقد تحدثت معه، سأفعل ذلك بمفردي إذا اضطررت لذلك".

وتابع: "ما يهم هو الإشارة والرسالة التي نرسلها إلى بقية العالم مفادها أنه لا يمكنك الاعتماد على الولايات المتحدة، ولا يمكنك الوثوق بها من قبل حلفائنا… وأعداؤنا يرون ذلك أيضًا".

وأثار تهديد بايدن بوقف الأسلحة، انتقادات من العديد من الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

من جهته، وصف السيناتور الجمهوري ريك سكوت التهديد بأنه "مثير للاشمئزاز"، واتهم بايدن بأنه جزء من المجموعة "المؤيدة لحماس" في الحزب الديمقراطي.