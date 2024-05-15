زاد التحدي.. بايدن يحدد لترامب تاريخ ومكان المناظرة ضده

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قبل دعوة تلقاها من شبكة "سي إن إن" لإجراء مناظرة في 27 يونيو/حزيران المقبل مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place. — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

وكتب في تغريدة، اليوم الأربعاء، "إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان، في أي وقت".

وكان بايدن قد دعا منافسه الجمهوري لمناظرته مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، فيما قبل الأخير الدعوة في منشور كتبه على منصة سوشيال تورث.

وأوضح أنه مستعد لمناظرة منافسه الجمهوري مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، لكنه لن يشارك في المواجهات التلفزيونية التقليدية التي تنظمها لجنة المناظرات الرئاسية.

"خسر أمامي مرتين"

كما قال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس" "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة".

وأضاف "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى... سأفعل ذلك مرتين".

وأضاف بايدن: "لذلك دعنا نختار التواريخ يا دونالد. سمعت أنك متفرغ أيام الأربعاء".

فيما انتقد الرئيس الديمقراطي المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب في الفيديو بإشارة غير مباشرة إلى العطلة الأسبوعية في محاكمة ترامب المالية السرية في نيويورك.

"أنا مستعد وراغب"

من جانبه قبل ترامب تحدي الرئيس بايدن لإجراء مناظرتين قبل الانتخابات. وكتب ترامب على تطبيق "تروث سوشيال" الخاص به: "أنا مستعد وراغب". "لنستعد للحركة!!!".

وردا على سؤال حول أي تفضيل للشكل أو المواضيع، قال المتحدث باسم حملة بايدن-هاريس، مايكل تايلر، لشبكة MSNBC في مقابلة إنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين العمل عليها، بما في ذلك مشرفو الشبكة.

وقال تايلر: "السؤال الآن هو: هل سيفي دونالد ترامب بكلمته؟ هل سيصعد إلى المستوى هنا؟ لم نسمع منه بعد ولكننا سننتظر طوال اليوم".

يذكر أن ترامب، الذي رفض مناظرة منافسيه في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، تحدى في الأسابيع الأخيرة بايدن للمشاركة في مواجهة فردية معه، وعرض مناظرة الديمقراطي الحالي "في أي وقت وفي أي مكان".