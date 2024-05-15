من طراز بوينغ.. طائرة ترامب تتعرض لحادث في فلوريدا

1 دقيقة للقراءة

يبدو أن الكوارث تلاحق طائرات بوينغ أينما طارت أو هبطت، فقد أفاد مصدر مطلع بأن جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينغ 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

"من طراز بوينغ"

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة.

ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

إدارة الطيران تحقق

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

يشار إلى أن ترامب عقد تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرسي يوم السبت.

ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

حوادث بوينغ لا تتوقف

يذكر أن شركة بوينغ واجهت مؤخراً سلسلة من المشكلات، بينها اضطرار طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركية متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، فضلا عن انفصال باب عن جسم طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة، وغيرها العديد من الحوادث.

وفي يناير الماضي، وبحادثة مريعة، انفصل باب الطوارئ لإحدى طائراتها في الجو، وقد أثارت سلسلة حوادث "بوينغ" المتكررة الرعب، وأدت إلى فتح تحقيقات عدة.