روسيا تتقدم.. وفيديو لبلينكن مستأنسا في كييف يعزف الغيتار

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بالرغم من تقدم القوات الروسية على مختلف الجبهات الأوكرانية، إلا أن هذا التقدم لم يمنع وزير الخارجية الأميركي من ممارسة هوايته الأحب على قلبه، ألا وهي عزف الغيتار.

رسالة بأغنية

فقد ظهر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أنتونتي بلينكن، في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يؤدي أغنية "Rocking to the Free World" في مكان ما من العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينما انتشر الفيديو بكثرة، لفتت التعليقات إلى أن وزير الخارجية الأميركي أراد من المعزوفة إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية.

لذلك التقط غيتارا في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونج - كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب - بل من أجل السلام أيضا.

JUST IN: US Secretary of State Antony Blinken performing 'Rocking to the Free World' at a venue in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/MkpyvHHRIA — The Spectator Index (@spectatorindex) May 14, 2024

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل صباح الثلاثاء، إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ فيه روسيا هجوما على منطقة خاركيف، وفقا لما قاله للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية.

الدعم مستمر

والمسؤول الرفيع الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وصل على متن قطار ليلي آتيا من بولندا.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات للتدريب تهدف إلى تقديم الدعم لكييف، في وقت تحاول فيه واشنطن تعويض الأشهر، التي ضاعت بسبب عرقلة الكونغرس للمساعدات لأوكرانيا وهي فترة توقف خلالها تدفق الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة.