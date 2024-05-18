زلات بايدن وغضب ترامب.. كيف سيتغلب الخصمان على نقاط ضعفهما خلال المناظرة؟
الطاقة والثباتُ الانفعالي للرئيس الحالي والسابق سيكونان تحت الضغط خلال 90 دقيقة هي زمن المناظرة المرتقبة
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اشتدت وتيرة معركة السباق إلى البيت الأبيض مع تحديد موعد المناظرة الرئاسية بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في السابع والعشرين من الشهر المقبل.
فقد بدأت معركة السباق إلى البيت الأبيض، ومسرحُها سيكونُ المناظرة بين الرجلين، والمنافسة بين الخصمين ستكونُ فريدة من نوعِها في التاريخ الحديث باعتبارِها مباراة العودة بين الرئيس الحالي وسلفه السابق.
ولكن ما هي نقاط الضعف والقوة ليابدن وترامب، حيثُ الطاقة والثباتُ الانفعالي للرئيس الحالي والسابق سيكونان تحت الضغط أكثر خلال الـ90 دقيقة المرتقبة؟
ماذا يملكُ بايدن وترامب من نقاط ضعف وقوة، ليصمدا في مناظرة مباشرة مدتُها 90 دقيقة؟
نبدأ مع الرئيسِ الحالي بايدن.. من منا لا يعرفُ زلاته التي غيرت أسماء بعض الرؤساء والبلدان؟ هذه النقطةُ مهمةٌ لترامب وسيستغلها خلال المناظرة بلا شك لقلب الأمور وشد الجمهور لصالحه، وسْط مباريات متلفزة سيشاهدُها الملايين. ورغم هذا، هناك خطرٌ على ترامب لأن بايدن كان أداؤه جيدا في اللحظات الحاسمة، نذكرُ منها خطابَه الأخير في حالة الاتحاد. لكن بايدن يعلمُ أيضا نقاط ضعف ترمب، وأهمُها أنه سريعُ الغضب، ويواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على أعصابه. لأجل ذلك سيحرصُ بايدن على استفزازه لا شك في ذلك. أما نقاط القوة التي يملكهُا ترامب خلال المناظرة وهي الأهمُ بالنسبة لحسم السباق، هي أنه يسيطرُ بحسب استطلاعات الرأي على الولايات المتأرجحة. وهذا الأمرُ سيقدمُ له دافعا قويا على مسرح المناظرة الرئاسية. إذا.. فالمسرح التلفزيوني في 27 يونيو سيكون صاخبا لحسم أهم وأكبر معركة في الولايات المتحدة.. وهي البيت الأبيض.
ماذا يملكُ بايدن وترامب من نقاط ضعف وقوة، ليصمدا في مناظرة مباشرة مدتُها 90 دقيقة؟
نبدأ مع الرئيسِ الحالي بايدن.. من منا لا يعرفُ زلاته التي غيرت أسماء بعض الرؤساء والبلدان؟ هذه النقطةُ مهمةٌ لترامب وسيستغلها خلال المناظرة بلا شك لقلب الأمور وشد الجمهور لصالحه، وسْط مباريات متلفزة سيشاهدُها الملايين. ورغم هذا، هناك خطرٌ على ترامب لأن بايدن كان أداؤه جيدا في اللحظات الحاسمة، نذكرُ منها خطابَه الأخير في حالة الاتحاد. لكن بايدن يعلمُ أيضا نقاط ضعف ترمب، وأهمُها أنه سريعُ الغضب، ويواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على أعصابه. لأجل ذلك سيحرصُ بايدن على استفزازه لا شك في ذلك. أما نقاط القوة التي يملكهُا ترامب خلال المناظرة وهي الأهمُ بالنسبة لحسم السباق، هي أنه يسيطرُ بحسب استطلاعات الرأي على الولايات المتأرجحة. وهذا الأمرُ سيقدمُ له دافعا قويا على مسرح المناظرة الرئاسية. إذا.. فالمسرح التلفزيوني في 27 يونيو سيكون صاخبا لحسم أهم وأكبر معركة في الولايات المتحدة.. وهي البيت الأبيض.
نبدأ مع الرئيسِ الحالي بايدن.. من منا لا يعرفُ زلاته التي غيرت أسماء بعض الرؤساء والبلدان؟ هذه النقطةُ مهمةٌ لترامب وسيستغلها خلال المناظرة بلا شك لقلب الأمور وشد الجمهور لصالحه، وسْط مباريات متلفزة سيشاهدُها الملايين.
ورغم هذا، هناك خطرٌ على ترامب لأن بايدن كان أداؤه جيدا في اللحظات الحاسمة، نذكرُ منها خطابَه الأخير في حالة الاتحاد.
لكن بايدن يعلمُ أيضا نقاط ضعف ترمب، وأهمُها أنه سريعُ الغضب، ويواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على أعصابه. لأجل ذلك سيحرصُ بايدن على استفزازه لا شك في ذلك.
أما نقاط القوة التي يملكهُا ترامب خلال المناظرة وهي الأهمُ بالنسبة لحسم السباق، هي أنه يسيطرُ بحسب استطلاعات الرأي على الولايات المتأرجحة. وهذا الأمرُ سيقدمُ له دافعا قويا على مسرح المناظرة الرئاسية.
إذا.. فالمسرح التلفزيوني في 27 يونيو سيكون صاخبا لحسم أهم وأكبر معركة في الولايات المتحدة.. وهي البيت الأبيض.
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