زلات بايدن وغضب ترامب.. كيف سيتغلب الخصمان على نقاط ضعفهما خلال المناظرة؟

1 دقيقة للقراءة

اشتدت وتيرة معركة السباق إلى البيت الأبيض مع تحديد موعد المناظرة الرئاسية بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

فقد بدأت معركة السباق إلى البيت الأبيض، ومسرحُها سيكونُ المناظرة بين الرجلين، والمنافسة بين الخصمين ستكونُ فريدة من نوعِها في التاريخ الحديث باعتبارِها مباراة العودة بين الرئيس الحالي وسلفه السابق.