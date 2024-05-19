بين ترامب وبايدن.. اتهامات بالخرف والمخدرات والآتي أعظم

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لا يمل الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، الخصمان اللدودان في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل، عن شن الهجمات العنيفة ضد بعضهما البعض.

ولا يترك ترامب شتيمة إلا ويكيلها لبايدن، بل بدأ مؤخرا بنشر الفيديوهات الساخرة ضد ساكن البيت الأبيض.

كما ركز مؤخرا على اتهام خصمه الديمقراطي بالخرف، فقد نشر قبل يومين على حسابه في تروث سوشيال، فيديو تحت عنوان بايدن والزهايمر، استعرض فيه كافة زلات لسان الرئيس الحالي، وعثراته وسقطاته على السلالم، فضلا عن مشاهد بدا فيها حائراً على المسرح.

"مليء بالهراء"

وأمس أيضا شن هجوماً عنيفاً على بايدن، واصفاً إياه بـ "المليء بالهراء"!

ففي خطابه الذي ألقاه مساء السبت أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنيّة للبنادق بحضور آلاف الأعضاء، وصف ترامب بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ البلاد"، ورجل "مليء بالهراء".

كما اعتبر أنه "محتال ومقوض للديمقراطية".

A confused Trump refers to himself in the third person while reading his teleprompter: “Yes oh yes and quickly says President Trump” pic.twitter.com/KW9TvHOH0F — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) May 18, 2024

بل طالب بإجراء فحص مخدرات للمرشح الديمقراطي قبل المناظرة المرتقبة في يونيو المقبل، ملمحا إلى تعاطيه "الممنوعات".

في المقابل، لم يقصر بايدن أيضا في قذف غريمه بشتى الأوصاف، من البهلوان إلى مدمر الديمقراطية والخطر الداهم عليها، كما وصفه أكثر من مرة بالفاشل والخاسر السيئ.

Trump starts playing QAnon music during his bizarre slur-filled NRA speech pic.twitter.com/tprP3rRxMR — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) May 18, 2024

كذلك شنت حملة بايدن الانتخابية على مواقع التواصل هجوماً شرساً ضده، ناشرة فيديوهات قديمة لترامب من أجل التشكيك في سلامة القرارات التي اتخذها أثناء حكمه والتصريحات والكلمات التي تفوه بها، والتي أظهرته متهوراً غير أهل في الحكم.

أمام تلك الحروب المستعرة والكلمات النابية أحيانا قبل أشهر قليلة من الانتخابات، تتجه أنظار الأميركيين بقوة إلى المناظرة التلفزيونية المرتقبة بين الرجلين في 27 يونيو، والعاشر من سبتمبر.

إذ يتساءل بعض المراقبين والناخبين الأميركيين على السواء، كيف سيكون المشهد بين الخصمين، وهل سيكتفيان بالحروب الكلامية، أم قد تتطور الأمور أكثر بعد، ويفلت السجال الكلامي من عقاله، لاسيما أن غضب ترامب أحياناً قد يشي بأن الآتي أعظم.