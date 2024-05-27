تيم سكوت مدافعاً عن ترامب.. يريد كسب أصوات وقلوب الأميركيين

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دافع السيناتور الجمهوري تيم سكوت عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن قوبل بصيحات الاستهجان خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب الليبرتاري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وألقى ترامب كلمة أمام المؤتمر الوطني الليبرتاري، مساء السبت، حيث قوبل ببعض صيحات الاستهجان عندما طلب دعمهم.

ورفض سكوت، المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس لترامب، ردود الفعل السلبية في الحدث الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال إن ترامب يحاول كسب الدعم من البلاد بأكملها.

وقال سكوت "حسنًا، لقد رأيت موجة من القبعات الحمراء في المؤتمر، وتستمر شعبية دونالد ترامب في التزايد، ولن يذهب إلى المؤتمر الليبرتاري فحسب لكنه يقوم أيضًا بفعاليات انتخابية في برونكس في نيويورك".

وقال في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "إنه يفعل شيئًا ما أعتبره استراتيجية 50 ولاية، لذا فإنني أمنحه الكثير من الفضل حيث يذهب إلى أماكن لم يذهب إليها الجمهوريون من قبل".

وأضاف: "إذا أردنا الفوز بهذه الدورة الانتخابية، فعلينا الذهاب إلى حيث لم تتم دعوتنا، ورؤية الرئيس السابق يأخذ ذلك على محمل الجد، في رأيي، علامة قوية وأحد الأسباب التي نرى فيها أرقام استطلاعات الرأي تتحرك في اتجاهه".

وتابع "إنه لا يريد فقط الفوز بأصوات الشعب الأميركي بل يحاول كسب قلوبهم، وتوحيد بلدنا، والبدء في توجيهنا نحو أقوى مستقبل مزدهر يمكن أن يكون لدينا".

وسخر ترامب من الليبرتاريين في مؤتمرهم الخاص يوم السبت بعد أن أطلقوا صيحات الاستهجان عندما اقترح عليهم ترشيحه كمرشحهم للرئاسة.

وقال للجمهور متحدثاً عن ترشيحه: "افعلوا ذلك فقط إذا كنتم تريدون الفوز، وإذا كنتم تريدون أن تخسروا فاستمروا في الحصول على نسبة 3% كل أربع سنوات".

وشوهد بعض أنصار ترامب وسط الحشد، مع انطلاق بعض الهتافات "نريد ترامب" في بعض الأحيان. وفي محاولة أخرى لجذب الحزب، التزم بتعيين وزير ليبرتاري في حكومته إذا ضمن الفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر.

ويعد سكوت أحد المتنافسين المحتملين لمنصب نائب الرئيس لترامب، وقد أيد الرئيس السابق بعد وقت قصير من إنهاء محاولته الوصول إلى البيت الأبيض. وأكد، الأحد، أن ترامب يحاول كسب أصوات كل أميركي.