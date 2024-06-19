ترامب ينتقد قرار بايدن منح الجنسية للمهاجرين.. غير دستوري وضد رغبة الشعب

4 دقائق للقراءة

نفى الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة التقارير التي تفيد بأنه أشار إلى ميلووكي، المدينة المضيفة لمؤتمر الحزب الجمهوري، باعتبارها مدينة مروعة خلال توقف حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن بعد ظهر الثلاثاء.

وقال "أحب ميلووكي، لقد كنت الشخص الذي اختار ميلووكي، يجب أن أخبركم"، مستهلاً تصريحاته بمعالجة الجدل. "كنت أنا من اختارها، هؤلاء الأشخاص الكاذبون في إشارة إلى وسائل الإعلام يقولون: "أوه، إنه لا يحب ميلووكي. أنا أحب ميلووكي.. لقد قلت إن عليكم إصلاح الجريمة ونعلم جميعًا ذلك وعليكم التأكد من نزاهة الانتخابات، لكنني الشخص الذي اختار ميلووكي".

وقبل التجمع مباشرة، قال الرئيس السابق لموقع TMJ4 News: "لم أقل ذلك؛ إنهم كاذبون". وتابع: "لقد قلت ذلك لأي شخص يريد الاستماع. هناك الجريمة مرتفعة للغاية، كما هو الحال في العديد من المدن، وعليهم مشاهدة الانتخابات لأن نتائج الانتخابات في ميلووكي كانت فظيعة".

وأثار موقع "Punchbowl News" عاصفة نارية يوم الخميس عندما ذكر أن ترامب أخبر المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب في اجتماع مغلق في واشنطن العاصمة، أن "ميلووكي، حيث نعقد مؤتمرنا، مدينة مروعة".

وحصل ترامب على فرصة في تجمع ويسكونسن لتصحيح تصريحاته المزعومة، والتي لم يضيع الديمقراطيون أي وقت في استغلالها.

ومع ذلك، جاء هذا النفي أيضًا في نفس اليوم الذي واجهت فيه حملة ترامب تقارير تفيد بأن الرئيس السابق سيقيم في فندقه في شيكاغو ويسافر إلى ميلووكي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري RNC في يوليو، وهو استخفاف آخر بالنسبة للمدينة المضيفة.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية الوطنية لحملة ترامب، لقناة ABC7 يوم الثلاثاء، إن "الرئيس يخطط للبقاء في ميلووكي لحضور المؤتمر"

وسعت اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى تذكير سكان ويسكونسن بتعليقات ترامب عندما دفعت ثمن لوحة إعلانية على طول الطريق السريع في مقاطعة راسين. وجاء فيها "هل تريد أن تعرف ما هو "الفظيع" حقًا؟ إنه دونالد ترامب لاقتصاد ولاية ويسكونسن".

وزعمت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، آدي تويفز، في بيان أن "ترامب جعل ازدراءه لولاية ويسكونسن معروفًا جيدًا".

وتابعت "ترامب لا يعرف أو يهتم بتجارب سكان ويسكوسين العاملين. هناك مرشح واحد فقط على بطاقة الاقتراع يناضل من أجل وظائف جيدة لعائلات ولاية ويسكونسن، إنه جو بايدن".

ولا تزال ولاية ويسكونسن جزءا من ولايات الجدار الأزرق إلى جانب ميشيغان وبنسلفانيا، التي فاز بها ترامب عام 2016، مما أرسله إلى البيت الأبيض، لكنه خسر الولاية بعد أربع سنوات فقط أمام الرئيس جو بايدن.

وأكدت رحلة ترامب إلى الولاية، وهي الثالثة له منذ إعلان ترشحه للرئاسة، أهميتها بالنسبة لفرصه الانتخابية.

ومع ذلك، يراهن الرئيس السابق أيضًا على أن الديناميكيات السياسية على المستوى الوطني ستساعده على الفوز في أكبر ساحات القتال. لقد استخدم خطابه في ويسكونسن لانتقاد الأمر التنفيذي الأخير لبايدن بشأن الهجرة حيث أشار الناخبون إلى أزمة الحدود باعتبارها قضية رئيسية.

وأعلنت إدارة بايدن، يوم الثلاثاء، عن حماية قانونية جديدة وطريق أسهل للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أميركيين وعاشوا في البلاد لأكثر من عقد من الزمن. ويمكن لهذه الجهود أن تحمي ما يقرب من 500 ألف شخص من الترحيل".

وقال ترامب وسط صيحات الاستهجان ضد قرار بايدن: "سوف يمنح رسمياً عفواً جماعياً لملايين الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا بلادنا".

ووصف لاحقًا الإجراء التنفيذي بأنه "عفو غير قانوني وغير دستوري، دون موافقة الكونغرس، ولا موافقة المحاكم أو الشعب الأميركي".

كما ندد جمهوريون آخرون بإجراءات بايدن المتعلقة بالهجرة، وقال مستشاره السابق للسياسة ستيفن ميلر، انها "جريمة تستوجب العزل".

وسيعقد الحزب الجمهوري مؤتمره في الفترة من 15 إلى 18 يوليو، بعد أيام فقط من الحكم على ترامب في 11 يوليو كجزء من قضية أموال الصمت في نيويورك.