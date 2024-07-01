وسط دعوات لانسحابه.. ديمقراطيون يستبعدون استبدال بايدن

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استبعد أعضاء بارزون بالحزب الديمقراطي احتمال استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح عن الحزب بعد أداء ضعيف في المناظرة الرئاسية، ودعوا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلاً من ذلك على تبعات فوز دونالد ترامب بولاية رئاسة ثانية.

وبعد قلق استمر أياما إزاء وضع بايدن، وما قد ينتج عن انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، رفض زعماء الحزب الديمقراطي بحسم دعوات موجهة إلى حزبهم لاختيار مرشح رئاسي أصغر سنا لكن دعوات تنحي بايدن عن الترشح استمرت.

فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي.بي.إس" بعد المناظرة حدوث قفزة في عدد الديمقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن ينبغي ألا يترشح للرئاسة إذ زادت نسبتهم بواقع 10 نقاط إلى 46% من 36% في فبراير شباط.

"عليه أن ينسحب"

وقالت صحيفة "أتالانتا جورنال-كونستيتيوشن" في مقال للرأي يوم الأحد "الحقيقة المؤسفة هي أن بايدن عليه أن ينسحب من السباق، لصالح الأمة التي خدمها بشكل يثير الإعجاب على مدى نصف قرن... استراحة التقاعد ضرورية الآن للرئيس بايدن".

و"قطعا لا" هو رد رافاييل وارنوك السيناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا على ذلك، رغم أنه من بين عدة ديمقراطيين يعتبرون من البدلاء المحتملين لبايدن.

فيما قال وارنوك لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن.بي.سي" إن "الأداء السيئ في المناظرات أمر وارد... السؤال هو (في صف من وقف دونالد ترامب من قبل إلا في صف نفسه أو من هم على شاكلته؟) أنا مع جو بايدن، ومهمتنا هي التأكد من فوزه بالسباق بحلول نوفمبر".

"انتكاسة في مناظرته"

وأقر حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب بأن بايدن عانى من انتكاسة في مناظرته مع الرئيس السابق ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات هذا العام.

وقد يصبح جيفريز رئيس مجلس النواب في العام المقبل إذا استطاع حزبه الحصول على أغلبية في المجلس في نوفمبر تشرين الثاني.

كما أضاف جيفريز لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" "أعتقد أن أي انتكاسة ما هي إلا تمهيد لعودة... لذا، فاللحظة التي نعيشها الآن هي لحظة عودة، وستتطلب منا جميعا أن نثابر وأن نوجه رسالة تنظر لما هو قادم جوهرها هو سبب طرحنا للحزب الديمقراطي بوصفه الأنسب والمستعد للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الأميركي".

"عليه أن يبقى في السباق"

واتفق معه جيمس كلايبيرن، وهو مشرع ديمقراطي بارز آخر في مجلس النواب. وقال كلايبيرن لشبكة "سي.إن.إن" "عليه أن يبقى في هذا السباق. ينبغي أن يوضح جليا من الآن فصاعدا أنه قادر على قيادة البلاد".

وخلال المناظرة، جاء أداء بايدن مهتزا ومضطربا ومتقطعا وبصوت أجش، إذ تلعثم في عدة مواضع.

وقال بعض الديمقراطيين في محادثات خاصة فيما بعد إن هذا الأداء في المناظرة قد يكون له تبعات تصل إلى حد كونه عاملا يستبعد بسبببه من السباق الرئاسي.

انتقادات لاذعة

إلى ذلك وجه جمهوريون انتقادات لاذعة لما قاله ديمقراطيون عن أن أداء بايدن المتراجع في المناظرة هو مرة ولن تتكرر.

وقال ليندزي غراهام السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا لشبكة "سي.إن.إن" إن "فكرة أن بايدن مر فحسب بليلة سيئة ليست حقيقة الأمر. بل رئاسته سيئة ومناظرته كارثية".

لكن ترامب أيضا أطلق خلال المناظرة سيلا من الانتقادات، وكثير منها أكاذيب مستهلكة لطالما كررها، بما شمل ما يردده عن أن مهاجرين نفذوا موجة من الجرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الرضع، وأنه فاز في واقع الأمر بانتخابات 2020.