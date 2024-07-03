هبوط اضطراري لطائرة أميركية.. والسبب غير مسبوق

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نفذت طائرة تجارية أميركية هبوطاً اضطرارياً في مطار جون كنيدي بنيويورك دون أن تتم رحلتها، وتعطل مئات الركاب الذين كانوا على متنها والذين كانوا في طريقهم من ديترويت في الولايات المتحدة الى العاصمة الهولندية أمستردام.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن الطائرة تابعة لشركة طيران "دلتا إيرلاينز" الأميركية، وقامت بتنفيذ الهبوط الاضطراري في نيويورك بعد اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة، وهو ما أشاع المخاوف من "التلوث".

وبحسب ما ورد في الصحيفة، تم تقديم "أطعمة ملوثة" للركاب على متن الطائرة أثناء الرحلة التي كان مقرراً أن تعبر المحيط الأطلسي.

وصرح المتحدث باسم شركة الطيران بأن الطائرة تم تحويلها إلى أحد المطارات الأميركية الرئيسية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد اكتشاف وجبة طعام فاسدة على متن الطائرة.

ومن غير المعروف عدد الركاب الذين تناولوا الطعام، لكن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على المدرج عندما هبطت الطائرة في مطار جون كنيدي لتقديم أي رعاية طارئة.

وأعلنت الشركة أنها بدأت تحقيقاً في الحادثة واعتذرت للعملاء.

وكانت رحلة دلتا رقم 136، وهي طائرة من طراز إيرباص A330، تحمل على متنها 277 راكباً عندما غادرت ديترويت بولاية ميتشيغان، قبل الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصحيفة.

واستشار الطاقم الخبراء الطبيين قبل أن يقرروا القيام بالهبوط غير المتوقع.

وقال متحدث الشركة في بيان: "تم تحويل رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كنيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء بعد تقارير عن تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".

واجتمعت الطواقم الطبية بالطائرة لعلاج أي من الركاب وأفراد الطاقم المتضررين.

وأضافت شركة الطيران: "لقد قام فريق سلامة الأغذية في دلتا بإشراك موردينا لعزل المنتج على الفور وبدء تحقيق شامل في الحادث، هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها شركة دلتا ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم".