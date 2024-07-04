وصف هاريس بالسيئة.. حملة بايدن لترامب: أنت السيئ لإهانتك النساء

1 دقيقة للقراءة

بعد وصف المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، نائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس بالسيئة، ردت حملة جو بايدن.

وقالت الحملة "لا يا دونالد.. أنت السيئ، لأنك تقوم بإهانة النساء".

مادة اعلانية

وكان دونالد ترامب سخر في فيديو مسرب من قلب ملعب غولف حيث يمارس رياضته المفضلة، من الرئيس الحالي جو بايدن، واصفاً إياه بأنه "خردة قديمة"، قائلاً إن بايدن انسحب من السباق الرئاسي عقب المناظرة الأخيرة بينهما وأنه البديل هي نائبته التي وصفها بالسيئة.

وأشار ترامب وهو يجلس على عربة غولف، إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديلة المحتملة للديمقراطيين، قائلاً إنها سيئة للغاية ومثيرة للشفقة.

حظوظه تتراجع

وكشفت استطلاعات رأي داخلية أجرتها حملة بايدن، أن حظوظه في انتخابات الرئاسة تراجعت بعد المناظرة أمام منافسه المرشح الجمهوري ترامب، الأسبوع الماضي.

وحسب مذكرة أرسلت إلى موظفي الحملة فقط، وسلطت عليها الضوء صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أمس الأربعاء، فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول بايدن على 43 بالمئة في انتخابات الرئاسة قبل المناظرة، ثم تراجعها إلى 42 بالمئة بعدها.

أما ترامب، الذي كشفت الاستطلاعات حصوله على 43 بالمئة أيضا قبل المناظرة، فارتفعت حظوظه بعدها بنسبة 0.2 نقطة مئوية.