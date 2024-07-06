في أول مقابلة بعد المناظرة.. بايدن: "كنت مريضاً وأتألم"

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في أول مقابلة تلفزيونية له منذ مناظرته مع دونالد ترامب على شبكة "سي إن إن"، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الأداء الضعيف في المناظرة بأنه "حلقة سيئة"، وقال إنه وحده المسؤول عما حدث.

EXCLUSIVE: President Biden tells @GStephanopoulos the debate was “a bad episode,” adding that he was “feeling terrible” after a busy month.



The full exclusive interview airs at 8/7c on ABC.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/unJF13rrQ7 — ABC News (@ABC) July 5, 2024

فقد أعلن الرئيس الأميركي، أمس الجمعة، أنه كان مرهقا بسبب إصابته بنزلة برد ورحلات السفر الطويلة بينما كان يسعى لتبرير الأداء المخيب الذي قدمه خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" هي الأولى بعد المناظرة "كنت مريضا، وينتابني شعور سيئ".

وأضاف "كنا نحاول أن نتبيّن ما الخطب. أجروا فحصا ليروا إن كنت مصابا بعدوى أم لا، فيروس ما. لكن لم أكن مصابا. كانت لدي نزلة برد حادة".

دعوات لانسحابه

يذكر أن بايدن أقر بأنه كان "سيئا في المناظرة"، خلال مقابلة مع إذاعة محلية في بنسلفانيا بُثّت صباح الخميس، لكنه قال "90 دقيقة على المسرح لا تمحو ما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف السنة".

ويواجه الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما، دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن البيت الأبيض رفض قطعا، الأربعاء، احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس "لا يفكر أبدا" في الانسحاب من السباق.

ومن المقرر أن يعقد أيضا مؤتمرا صحافيا، الأسبوع المقبل. والهدف من هذه المداخلات أمام الصحافة هو إثبات قدرته على التعبير عن نفسه والتحدّث بطلاقة، وقطع شكوك انتشرت في الأيام الأخيرة بشأن قدرته على قيادة البلاد خلال أربع سنوات إضافية.

مرشح أقوى

ودعا اثنان من البرلمانيين الديمقراطيين علناً هذا الأسبوع إلى إيجاد مرشح أقوى من بايدن للانتخابات الرئاسية.

كما دعت صحف كبرى، بينها نيويورك تايمز، بايدن إلى التنحّي.

وأظهر استطلاعان للرأي نَشرت نتائجهما صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، الأربعاء، تقدما واضحا لترامب في نيات التصويت على المستوى الوطني، ما أجّج الأزمة.