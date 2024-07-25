"أنقذوا أميركا".. كتاب جديد لترامب وصورة غلاف من محاولة الاغتيال

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أعلن الرئيس الأميركي الجمهوري السابق دونالد ترامب عن كتابه الجديد "أنقذوا أميركا" Save America، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وقال في تدوينة: "يسعدني أن أعلن عن كتابي الجديد "أنقذوا أميركا".

وأضاف: "كما يعلم الجميع، فقد حقق الكتابان الأولان "رحلتنا معًا" و"رسائل إلى ترامب" نجاحًا مذهلاً، وهذا هو الأفضل على الإطلاق، خاصة في ضوء حقيقة أننا نعيش الآن في أمة فاشلة، لكنها لن تفشل لفترة طويلة وسنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى قريبًا".

وفي كتاب "أنقذوا أميركا"، الذي أعلن عنه ترامب، يقدم الرئيس السابق نظرة لا مثيل لها على سنواته الأربع كرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين، ورؤية لفترة ولايته القادمة.

ويبدو أن كتاب "أنقذوا أميركا" مليء باللحظات المميزة من إدارة ترامب الأولى، حيث يحتوي على قائمة من الصور للقمم التاريخية مع زعماء العالم إلى قصص مصورة من البيت الأبيض، وتم اختيار كل صورة من قبل الرئيس ترامب، جنبًا إلى جنب مع كلماته، والتي توفر نظرة ثاقبة لما سيشكل سنواته الأربع القادمة في منصبه.

ويضع كتاب "أنقذوا أميركا" المصمم بشكل جميل صورة الغلاف لترامب بعيد محاولة اغتياله وهو يلوح بقبضته والمصورة بشكل رائع، كما يعرض الموضوعات والإنجازات الرئيسية للرئيس ترامب، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحاسمة، وتخفيضات الضرائب، والدبلوماسية الدولية، وأمن الحدود والنجاحات الأخرى التي حققها ترامب.

ويرسم هذا المزيج من الصور القوية والتعليقات صورة واضحة لرؤية الرئيس ترامب المستقبلية لأميركا.

وبحسب موقع الكتاب يعتبر "أنقذوا أميركا" هو الكتاب الوحيد الذي يسلط الضوء على الماضي، ويقدم خريطة طريق للمستقبل مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.