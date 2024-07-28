في أقل من أسبوع.. هاريس تجمع 200 مليون دولار

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جمعت حملة كامالا هاريس أكثر من 200 مليون دولار منذ الأحد الماضي حيث جاء ثلثا ما حصلت عليه من متبرعين لأول مرة، وفقاً لمسؤولي حملتها.

فقد كشف مساعدو حملة هاريس أنهم جندوا 170 ألف متطوع جديد منذ الأحد الماضي وأقاموا 2300 حدث لحشد المؤيدين هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

حملة لجمع التبرعات

وأطلق حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو والمرشح لمنصب نائب الرئيس، حدثاً لجمع التبرعات يوم السبت في كارلايل بولاية بنسلفانيا، بينما حشد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وهو مرشح آخر محتمل لمنصب نائب الرئيس، المؤيدين في سانت بول بولاية مينيسوتا، لإثارة الحماس لجهود هاريس.

وحضرت هاريس حفل جمع تبرعات يوم السبت في بيركشايرز في ماساتشوستس، وكان من المتوقع أن يجلب 1.4 مليون دولار للحملة، وفقاً لأحد المضيفين.

وأخبرت الحشد أن ترامب وحلفاءه لجأوا إلى بعض "الأكاذيب الجامحة" حول سجلها: "بعض ما يقوله هو وزميلته في الترشح، إنه غريب تمامًا"، قالت هاريس وسط ضحك في مسرح كولونيال في بيتسفيلد، ماساتشوستس "هذا هو الصندوق الذي وضعته فيه".

نسبة أعلى تؤيد ترامب

إلى ذلك أظهر استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 49% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم يؤيدون ترامب، و47% أيدوا هاريس، ضمن هامش الخطأ.

كما وجدت استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها شبكة "فوكس نيوز" في الولايات المتأرجحة أن ترامب وهاريس متعادلان إحصائياً في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

في حين تقدمت هاريس بفارق ست نقاط في مينيسوتا.

يذكر أن تدفق الأموال والحماس الديمقراطي أعاد لهاريس تشكيل السباق الرئاسي منذ أن تخلى الرئيس بايدن عن محاولته قبل أسبوع، مما أجبر المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب على الخروج من الموقف المريح الذي حافظ عليه على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تفوقه على بايدن في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

كما بدأ ترامب في استهداف الفرص لتوسيع الخريطة الانتخابية - بما في ذلك في ولايات مثل مينيسوتا، حيث أجرى حملته ليلة السبت.