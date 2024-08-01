بايدن: تبادل السجناء مع روسيا "إنجاز دبلوماسي"

دقيقتان للقراءة

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بما اعتبره "إنجازا دبلوماسيا"، على أن يتحدث رسميا في وقت لاحق عن تبادل "تاريخي" لـ26 سجينا بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، تم في أنقرة.

وقال بايدن في بيان إن "بعض تلك النسوة وهؤلاء الرجال اعتقلوا ظلما طوال أعوام. لقد عانوا جميعا آلاما لا يمكن تصورها. إن معاناتهم انتهت اليوم".

كما أضاف أن "اتفاق الإفراج كان إنجازا دبلوماسيا"، مؤكدا أن ثلاثة مواطنين أميركيين، إضافة إلى شخص يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة هم بين 16 شخصا أفرجت عنهم موسكو، ضمنهم خمسة ألمان وسبعة روس.

أكبر تبادل للسجناء

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وأربعة دول حليفة توصلت إلى اتفاق مع روسيا بخصوص أكبر تبادل للسجناء بين موسكو والغرب منذ نهاية الحرب الباردة، في عملية تتضمن إطلاق سراح 16 شخصا بينهم الصحفي الأميركي إيفان جيرشكوفيتش.

وتفاوضت إدارة بايدن على عملية التبادل المعقدة مع روسيا والعديد من الدول الأخرى، ووافقت على إعادة ثمانية سجناء محتجزين في الغرب إلى روسيا، بينهم فاديم كراسيكوف، الذي كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لقتله معارضا شيشانيا ويحمل جنسية جورجيا أيضا في برلين.

وتم التفاوض على العملية سرا لأكثر من عام، وهي تمثل إنجازا كبيرا للأطراف، وستقدمها إدارة بايدن باعتبارها نجاحا كبيرا في السياسة الخارجية مع دخول السباق الرئاسي الأميركي شهوره الأخيرة.

المرة الأولى منذ 2022

يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها عملية تبادل بين موسكو والغربيين منذ الإفراج في كانون الأول/ديسمبر 2022 عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر إثر اعتقالها في روسيا في قضية مخدرات، مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي المعروف فيكتور بوت الذي كان في سجون الولايات المتحدة.

وشهد تبادل سابق في 2010 الإفراج عن 14 جاسوسا، بينهم الروسيان آنا شابمان التي صدر حكم بحقها في الولايات المتحدة، وسيرغي سكريبال، وهو عميل مزدوج سجن في روسيا.

ولم تحصل أي عمليات تبادل كبرى مماثلة منذ العامين 1985 و1986، في الأعوام الأخيرة للحرب الباردة.