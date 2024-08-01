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بعملية ضخمة.. واشنطن وموسكو تنفذان تبادلاً للأسرى

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس أن الكرملين والغربيين تفاهما على عملية تبادل كبيرة لسجناء تشمل الإفراج عن العديد من الأميركيين بينهم الصحافي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش المعتقل في روسيا منذ 2023.

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كذلك، يلحظ هذا الاتفاق الذي يبدو أحد الأكثر أهمية منذ الحرب الباردة، الإفراج عن العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان، بحسب شبكة سي إن إن، فيما نقلت شبكة إيه بي سي أن دولا غربية أخرى معنية بهذا التبادل.

غياب سجناء

ولم يصدر إلى الآن أي تأكيد من جانب المسؤولين الأميركيين، فيما رفض الكرملين الإدلاء بأي تعليق في وقت سابق الخميس.

وسرت تكهنات منذ أيام عدة عن اتفاق وشيك، بعدما لوحظ غياب العديد من السجناء في روسيا عن زنازينهم في ظاهرة غير مألوفة.

وفي حال حصول عملية التبادل هذه، ستكون الأولى بين موسكو والغربيين منذ الإفراج في كانون الأول/ديسمبر 2022 عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر إثر اعتقالها في روسيا في قضية مخدرات، مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي المعروف فيكتور بوت الذي كان في سجون الولايات المتحدة.

وشهد تبادل سابق في 2010 الإفراج عن 14 جاسوسا، بينهم الروسيان آنا شابمان التي صدر حكم بحقها في الولايات المتحدة، وسيرغي سكريبال، وهو عميل مزدوج سجن في روسيا.

ولم تحصل أي عمليات تبادل كبرى مماثلة منذ العامين 1985 و1986، في الأعوام الأخيرة للحرب الباردة.

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