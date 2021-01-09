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واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!

الحفرة في المطبخ

واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!

السلطات عثرت على 10 قطع أثرية قام العروسان باستخراجها من حفرة داخل مطبخ شقتهما

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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في واقعة غريبة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت القبض، على عروسين ليلة زفافهما بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقتهما في منطقة نزلة السمان بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وعثرت السلطات على 10 قطع أثرية قام العروسان باستخراجها من حفرة داخل مطبخ الشقة.

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كما كشف التحقيقات أن العروسين استغلا ليلة الزفاف في التنقيب عن الآثار داخل الشقة، بمعاونة أسرتيهما، حيث سمع الجيران أصواتاً غريبة وطرقا وتكسيرا، فأبلغوا شرطة السياحة التي وصلت على الفور وداهمت الشقة.

إلى ذلك عثرت أجهزة الأمن على حفرة داخل المطبخ مساحتها متران وبجانبها كمية الركام. وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية. وبمواصلة الفحص تبين وجود سرداب في نهاية الحفرة قاد أفراد الأمن في النهاية إلى مقبرة فرعونية.

وبمواجهة العروسين اعترفا وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، حيث قررت النيابة حبسهما بتهمة التنقيب عن الآثار.

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