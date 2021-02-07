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السيسي: أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية

السيسي وأمين عام مجلس التعاون
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

السيسي: أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية

الحجرف يشيد بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر للدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.

وأعرب السيسي خلال استقباله، اليوم الأحد، نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، مؤكدا على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية.

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من جانبه، ثمن الحجرف العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيداً بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

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