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للمرة الثالثة.. القبض على منتحل صفة وزير مصري

كامل الوزير
وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير

للمرة الثالثة.. القبض على منتحل صفة وزير مصري

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دبي - العربية.نت

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للمرة الثالثة، ألقت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، القبض على منتحل صفة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير.

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في التفاصيل، تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، بلاغاً بانتحال عاطل شخصية الفريق كامل الوزير، والنصب على المصريين والحصول منهم على مبالغ مالية لتعيينهم بوزارة النقل والمواصلات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل يدعى هشام صلاح إبراهيم عبدالرحمن مواليد 1993، مقيم بمركز شركة القناطر بالجيزة، وأمكن ضبطه على الفور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بغرض النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بتعيينهم في وظائف بوزارة النقل.

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