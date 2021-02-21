عن حالته الصحية ودور 4 شباب بالحادث.. زوجة عمرو أديب تكشف

بعد تعرضه لحادث مرور مساء الثلاثاء الماضي، طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية لزوجها الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجها المذاع على إحدى القنوات المصرية، مساء أمس.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها: "أود أن أطمئن كل الناس، الحمد لله عمرو بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة، حيث إن السيارة التي اصطدم بها لتوقفها المفاجئ كانت محملة بأنابيب بوتاغاز والتي كان من الممكن أن تنفجر في أية لحظة".

وعن تفاصيل حالة أديب الصحية قالت الحديدي إنه لايزال يعاني من آلام مبرحة وكدمات ورضوض تستلزم الراحة لبعض الوقت بعدها يرجع لجمهوره قريباً، وذلك دون الإعلان عن موعد محدد لرجوع زوجها إلى برنامجه ليطل مرة أخرى على جمهوره العريض.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها المذاع على الهواء، إنها لم تكن لتعود إلى العمل لولا أنها مطمئنة على زوجها وأنه يتماثل للشفاء، وأن حالته تسمح بأن تتركه لبعض الوقت لممارسة عملها، مؤكدةً أن دورها كزوجة يأتي قبل دورها كإعلامية.

وكشفت الحديدي عن هوية 4 شباب كان لهم دور كبير في إنقاذ حياة زوجها الإعلامي عمرو أديب، وتوجهت لهم بالشكر بالاسم على الهواء، وقالت إن الشباب الأربعة الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث وقت حدوثه، سارعوا إلى إخراج أديب من السيارة ونقله إلى المستشفى مباشرةً.

وقالت الحديدي: "هؤلاء الشباب قاموا بهذا الدور الكبير، ولا توجد بيننا معرفة مسبقة ولكنهم تمتعوا بقدر كبير من الجرأة والشهامة".

كما وجهت لميس الحديدي الشكر للجمهور ولكافة المسؤولين بالدولة المصرية والفنانين من كل أنحاء العالم العربي على اهتمامهم بالسؤال عن حالة أديب وتقديم كل الدعم لهم في هذه المحنة.