جديد مركب مصر الغارق.. القبض على المالك الهارب

بعدما تسلّمت النيابة العامة في مصر ملف التحقيق بغرق مركب في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية شمال مصر مساء أمس الاثنين، أفادت المعلومات بأن السلطات المصرية ألقت القبض على المالك.

في التفاصيل، كشفت النيابة أنها تلقت إخطاراً في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يفيد بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥)، ما أسفر عن سقوط وفيات فيما نقل آخرون إلى مستشفى العامرية العام، كما تم انتشال جثامين 9 من الركاب العشرين.

وبناء على ذلك، انتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة "وادي مريوط" التابعة إلى "الهيئة العامة للثروة السمكية"، والتقى فريق التحقيق بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعاهم للشهادة.

المالك فرّ هارباً

وأضافت المعلومات أن تحريات إدارة البحث الجنائي، أكدت أن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا عقب وقوع الحادث، إلى أن ألقت السلطات القبض عليه.

وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات، انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم.

كما طلبت استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

كذلك كلفت النيابة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من هيئة الثروة السمكية عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.

وكانت مديرية الصحة في الإسكندرية قد أعلنت في بيان رسمي، الثلاثاء، أن عدد ضحايا الحادث بلغ حتى الآن 9 وفيات بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 أعوام، مشيرة إلى وجود سيدات بين الضحايا فيما تم العثور على 5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين.