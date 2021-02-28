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إطلاق موقع للتطعيم ضد كورونا.. والبداية بـ 45 ألف مصري

التطعيم بلقاحات فيروس كورونا في مصر
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

إطلاق موقع للتطعيم ضد كورونا.. والبداية بـ 45 ألف مصري

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم 

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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد، عن تسجيل ٤٥ ألفا و ٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل وذلك خلال أول ١٢ ساعة فقط منذ إطلاق الموقع.

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إلى ذلك، أوضحت الوزيرة أنه تم تسجيل ٦ آلاف و٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبي، و٣٢ ألفا و١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى تسجيل ٦ آلاف و٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.

واستقبل الخط الساخن للوزارة ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

كما أكد أنه تم تخصيص مكاتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يتعامل مع الإنترنت ولا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة، تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن الوزيرة وجهت بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد.

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