.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تقرر إنشاء خط سكك حديدية من أسوان لوادي حلفا في السودان 

اجتماع مصري حول خط سكك حديدية يربط مصر والسودان
من اجتماع محافظ أسوان ومسؤولي وزارة النقل المصرية حول المشروع

مصر تقرر إنشاء خط سكك حديدية من أسوان لوادي حلفا في السودان 

الخط يمتد من أسوان لأبوسمبل كمرحلة أولى بطول 283،5 كم وإلى حلفا السودانية كمرحلة ثانية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

قررت مصر إنشاء خط سكك حديدية من أسوان جنوب البلاد يمتد لمدينة وادي حلفا في السودان.

وفي لقاء عقد اليوم الخميس، بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومسؤولين بوزارة النقل تقرر إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل كمرحلة أولى بطول 283،5 كم، ولحلفا السودانية كمرحلة ثانية، لمد شرايين التنمية وتنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء تم عرض تصميمات مراحل تنفيذ المشروع والذي سيساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصانع الأسمنت وغيرها، فضلاً عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان.

وأعلن محافظ أسوان أن خط السكك الحديدية الجديد سيدعم التبادل التجاري بين مصر والسودان ويخلق فرصا سهلة الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد وصل القاهرة الخميس لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

مصرع 20 وإصابة 24 آخرين في حريق هائل بمصنع مصري مصر مصرع 20 وإصابة 24 آخرين في حريق هائل بمصنع مصري

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء السوداني، حيث تناول اللقاء متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصـلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريـب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد