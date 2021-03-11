مصر تقرر إنشاء خط سكك حديدية من أسوان لوادي حلفا في السودان 

قررت مصر إنشاء خط سكك حديدية من أسوان جنوب البلاد يمتد لمدينة وادي حلفا في السودان.

وفي لقاء عقد اليوم الخميس، بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومسؤولين بوزارة النقل تقرر إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل كمرحلة أولى بطول 283،5 كم، ولحلفا السودانية كمرحلة ثانية، لمد شرايين التنمية وتنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء تم عرض تصميمات مراحل تنفيذ المشروع والذي سيساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصانع الأسمنت وغيرها، فضلاً عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان.

وأعلن محافظ أسوان أن خط السكك الحديدية الجديد سيدعم التبادل التجاري بين مصر والسودان ويخلق فرصا سهلة الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد وصل القاهرة الخميس لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء السوداني، حيث تناول اللقاء متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصـلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريـب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.