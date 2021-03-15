أغنام وماعز داخل مدرسة في مصر.. والسلطات تحقق

قررت السلطات المصرية إحالة مدير مدرسة بالغربية شمال البلاد للتحقيق بسبب السماح بدخول أغنام وماعز لفناء المدرسة والتجول بداخلها.

وقرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، إحالة المسؤولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية بمنشية مبارك التابعة لإدارة شرق المحلة إلى التحقيق، بعد تداول صور على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الأغنام والخراف داخل فناء المدرسة خلال تناولها الحشائش في حديقة المدرسة.

كما وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل وفوري، مؤكدا أنه كلف الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة والوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث تم التأكد من صحتها.

وأضاف أنه تم إيقاف المسؤولين عن المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيق.