.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أغنام وماعز داخل مدرسة في مصر.. والسلطات تحقق

5

أغنام وماعز داخل مدرسة في مصر.. والسلطات تحقق

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت السلطات المصرية إحالة مدير مدرسة بالغربية شمال البلاد للتحقيق بسبب السماح بدخول أغنام وماعز لفناء المدرسة والتجول بداخلها.

وقرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، إحالة المسؤولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية بمنشية مبارك التابعة لإدارة شرق المحلة إلى التحقيق، بعد تداول صور على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الأغنام والخراف داخل فناء المدرسة خلال تناولها الحشائش في حديقة المدرسة.

تحول جنسها من أنثى إلى ذكر.. قصة سمكة غريبة في مصر مصر تحول جنسها من أنثى إلى ذكر.. قصة سمكة غريبة في مصر

كما وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل وفوري، مؤكدا أنه كلف الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة والوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث تم التأكد من صحتها.

وأضاف أنه تم إيقاف المسؤولين عن المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد