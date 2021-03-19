.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد بكورونا

وزير الثقافة
وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد

وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد بكورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- ريم الششتاوي 

نشر في: آخر تحديث:

توفي وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد مساء الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز ال69 عاماً.

بزمن كورونا.. مصر تعيد الأنشطة الثقافية بشرط واحد مصر بزمن كورونا.. مصر تعيد الأنشطة الثقافية بشرط واحد

ونعت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وقالت إن الراحل لعب دوراً هاما في الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة في مجال النقد الفني.

كما شارك فى إعداد أجيال من المبدعين، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

مسيرة حافلة

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه وتخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة.

وعمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقاً لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين وأستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 - 2011) ، ومتخصصا في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضاً.

إلى ذلك، حصل الراحل على العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية عام ١٩٩٠، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام ٢٠٠٣، وجائزة الشيخ زايد للكتاب عام ٢٠١٢.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد