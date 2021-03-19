وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق شاكر عبد الحميد بكورونا

توفي وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد مساء الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز ال69 عاماً.

ونعت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وقالت إن الراحل لعب دوراً هاما في الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة في مجال النقد الفني.

كما شارك فى إعداد أجيال من المبدعين، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

مسيرة حافلة

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه وتخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة.

وعمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقاً لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين وأستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 - 2011) ، ومتخصصا في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضاً.

إلى ذلك، حصل الراحل على العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية عام ١٩٩٠، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام ٢٠٠٣، وجائزة الشيخ زايد للكتاب عام ٢٠١٢.