قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو، يظهر حادث سير مروعاً، أدى لمقتل فتاة واحتراق سيارتها.

في التفاصيل، قام أحد المواطنين بتصوير فيديو لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة، بعكس اتجاه السير على طريق "الجلالة" السويس، الذي يربط محافظتي القاهرة والبحر الأحمر، محاولاً التقاط رقم اللوحة قبل أن يتفاجأ بشاحنة قدمت مسرعة واصطدمت بالفتاة، ما أدى لانفجار السيارة.

بدورها، تلقت غرفة عمليات مرور السويس بلاغاً بوقوع حادث مروع على طريق "الجلالة" أدى إلى مقتل فتاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الفتاة سارت عكس الاتجاه، فاصطدمت بشاحنة قادمة أمامها، ما أدى إلى انفجار السيارة ومصرع الفتاة في الحال.

ووفق المعلومات فإن الفتاة التي كانت تقود السيارة عشرينية وتدعى" إ. م. ن" وتم التعرف على هويتها وتسليم جثمانها لأسرتها، التي تقطن في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، فيما أصيب سائق الشاحنة ويدعى "ف. ع. ا. م" 45 سنة من محافظة الإسماعيلية.

من جهته، قال مصدر طبي بحسب وسائل إعلام محلية، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام للعلاج، بينما نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخماد ألسنة النيران الناتجة عن الانفجار.