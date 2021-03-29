قناة السويس.. مصر تمد سفن حيوانات عالقة بأطنان من العلف

بعد توقفها لأيام بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قامت مصر بتزويد سفن محملة بحيوانات وماشية بأعلاف ومياه.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة المصري، تقديم مواد بيطرية وأغذية لـ 5 سفن عالقة عليها شحنات مواشٍ قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى السعودية والأردن.

كما أضاف أنه ومن خلال التنسيق مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تم إرسال ثلاثة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي حيث تم نقل الأطباء لمواقع السفن بواسطة لنشات هيئة قناة السويس، وقامت اللجان البيطرية بمناظرة الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن البواخر الخمسة بإجمالي عدد رؤوس 60400 أغنام و421 رأس أبقار.

وقال وزير الزراعة إن الحالة الصحية العامة للحيوانات بالخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية وتم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالاحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي.

وذكر الوزير المصري أنه تمت مخاطبة الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الغذاء في رومانيا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال الشحنات العالقة من الحيوانات لضمان سلامتها، مشيرا إلى أن هناك مُتابعة مستمرة مع مسؤولي هيئة قناة السويس وربان كل سفينة للاطمئنان الدائم على الحالة الصحية للحيوانات وتوفير كافة احتياجاتها من الأدوية والأعلاف، حيث تم إمداد البواخر بـ 190 طن أعلاف و120 طن مياه.