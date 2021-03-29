بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس

بعد إعلان مصر اليوم الاثنين عن بدء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس والتي حبست أنفاس العالم طيلة أسبوع كامل، وأوقفت حركة الملاحة في هذا الشريان الملاحي المحوري، برز اسم الكراكة مشهور في هذه الأزمة.

"الكراكة مشهور" قامت بأعمال تكريك حتى أزالت أكثر من 17 ألف متر من الرمال، أسفل السفينة وبنسبة بلغت 87% وهو ما ساهم في بدء تعويمها.

وفقا للمعلومات التي أعلنتها هيئة قناة السويس عن الكراكة مشهور فهي الأضخم لديها ويعود بناؤها إلى العام 1996، يبلغ طولها 140.3 متر، وعرضها 22.4 متر وارتفاعها 7.2 متر، بينما يصل أقصى عمق للتكريك 35 مترًا.

من هو مشور أحمد مشهور؟

أطلق عليها اسم مشهور نسبة إلى المهندس مشهور أحمد مشهور، أحد أبرز رؤساء هيئة قناة السويس، والذي تولى رئاستها في 14 أكتوبر من العام 1965 واستمر في منصبه حتى 31 ديسمبر من العام 1983، محتلا الترتيب الثالث في قائمة من تولوا المنصب عقب تأميم القناة على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في العام 1956.

كان مشهور أحمد مشهور واحدًا من ثلاثة عهد إليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالسيطرة على هيئة قناة السويس وإدارتها عقب خطاب التأميم، الذي ألقاه في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو 1956، وهو من مواليد الأول من أبريل في العام 1918 في منيا القمح بمحافظة الشرقية، وينتمي إلى عائلة كبيرة بقرية السعديين، وشقيقه هو الدكتور عبدالحي مشهور رئيس جامعة طنطا الأسبق.

تخرج في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول التي أصبح اسمها فيما بعد جامعة القاهرة في العام 1942 وعمل عقب تخرجه مهندسًا بالسكك الحديدية، ثم انضم إلى سلاح المهندسين بالجيش المصري عام 1943، وعمل مديرًا للترسانة البحرية، ثم مديرا للتحركات بهيئة قناة السويس بعد تأميمها، وتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة في العام 1965.

عاد مشهور إلى رئاسة هيئة القناة بعد أن قرر الرئيس الراحل أنور السادات إعادة افتتاحها في 5 يونيو 1975، عقب استرداد القناة بأعقاب حرب أكتوبر 1973.