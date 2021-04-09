بدعوة من السيسي.. قيس سعيّد بأول زيارة لمصر

يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بأول زيارة رسمية له إلى مصر تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤدّي زيارة رسمية إلى #مصر بدعوة من الرّئيس عبد الفتّاح السيسي، وذلك من 9 إلى 11 أفريل، في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التّشاور والتّنسيق بين قيادتي البلدين. #TnPR pic.twitter.com/xn2LpWgYUL — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) April 8, 2021

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان أمس الخميس، إن سعيّد "يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.. بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي".

وأضافت الرئاسة التونسية أن الزيارة تأتي "في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".

ولفتت "وكالة الأنباء التونسية" إلى أن الجانبين سيبحثان "إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) إنه على المستوى التجاري، بلغت صادرات تونس إلى مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية في تونس بلغت حوالي 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية في مصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها.

يُشار إلى أن الرئيس المصري كان قد سارع بالتواصل مع نظيره التونسي، للاطمئنان على سلامته، بعد وصول "طرد مشبوه" إلى قصر الرئاسة في قرطاج أواخر يناير الماضي.