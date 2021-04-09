.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر "العربية": خلافات حول الملف الليبي بين القاهرة وأنقرة

مرتزقة سوريون في ليبيا
مرتزقة سوريون في ليبيا

مصادر "العربية": خلافات حول الملف الليبي بين القاهرة وأنقرة

قالت المصادر إن مصر أوقفت اتصالاتها مع تركيا بسبب تباطؤ الأخيرة في سحب المرتزقة من ليبيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر "العربية" أن الملف الليبي كان وراء قرار القاهرة تعليق الاتصالات مع تركيا، وذلك بالإضافة إلى ملفات أخرى أهمها الإخوان.

وقالت المصادر إن مصر أوقفت اتصالاتها مع تركيا بسبب تباطؤ الأخيرة في سحب المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت المصادر أن أنقرة طلبت مزيدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.

وجدي غنيم يهاجم موكب المومياوات: "بينقلوا واحدة بشعرها وهي ميتة" سوشيال ميديا الإخوان المسلمون وجدي غنيم يهاجم موكب المومياوات: "بينقلوا واحدة بشعرها وهي ميتة"

وأفادت المصادر أن تركيا خططت لانسحاب من ليبيا مع الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، ولكن مصر رفضت هذا المقترح التركي وطالبت بالانسحاب الفوري.

وتضغط القاهرة على أنقرة من أجل سحب القوات التركية من دول عربية، وإيقاف عملياتها في دول أخرى، خاصة العراق وسوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
هذه شهادة الصحة العالمية عن لقاح أسترازينيكا هذه شهادة الصحة العالمية عن لقاح أسترازينيكا
رئيس تونس في القاهرة.. قمة مصرية تونسية السبت رئيس تونس في القاهرة.. قمة مصرية تونسية السبت
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد