مصادر "العربية": خلافات حول الملف الليبي بين القاهرة وأنقرة

كشفت مصادر "العربية" أن الملف الليبي كان وراء قرار القاهرة تعليق الاتصالات مع تركيا، وذلك بالإضافة إلى ملفات أخرى أهمها الإخوان.

وقالت المصادر إن مصر أوقفت اتصالاتها مع تركيا بسبب تباطؤ الأخيرة في سحب المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت المصادر أن أنقرة طلبت مزيدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.

وأفادت المصادر أن تركيا خططت لانسحاب من ليبيا مع الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، ولكن مصر رفضت هذا المقترح التركي وطالبت بالانسحاب الفوري.

وتضغط القاهرة على أنقرة من أجل سحب القوات التركية من دول عربية، وإيقاف عملياتها في دول أخرى، خاصة العراق وسوريا.