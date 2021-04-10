الرئيس التونسي يزور مواقع تاريخية في القاهرة قبيل القمة

زار الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المواقع التاريخية في القاهرة، قبيل قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت.

وزار سعيد المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا، وكذلك مسجد عمرو بن العاص، وصلى به، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية.

وشملت الزيارات قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

الرئيس التونسي في المتحف الجديد الرئيس التونسي في جولة القاهرة

ووصل سعيد إلى القاهرة، الجمعة، وكان في استقباله السيسي. وهي أول زيارة للرئيس التونسي إلى القاهرة، وتأتي بدعوة من الرئيس المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية اليوم السبت، بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.