.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اجتماعات برعاية روسية حول سد النهضة.. مصادر تكشف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية - فرانس برس)

اجتماعات برعاية روسية حول سد النهضة.. مصادر تكشف

مبعوث روسي سيتواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الملف الشائك

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رندة أبو العزم

نشر في: آخر تحديث:

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، أفادت مصادر لقناتي العربية/الحدث بأن روسيا سترعى اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة بشأن سد النهضةً.

كما أوضحت أن مبعوثا روسيا سيتواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الملف الشائك، من أجل عقد اجتماع في روسيا بشأن الأزمة ووضع خطوات لحلها.

سد النهضة.. السودان يلوح بسيناريوهات عدة بوجه إثيوبيا السودان سد النهضة.. السودان يلوح بسيناريوهات عدة بوجه إثيوبيا

إلى ذلك، كشف أن موسكو ستتواصل مع المسؤولين الإثيوبيين نهاية الأسبوع الحالي لطرح رؤية لحل الأزمة قبل تصاعدها.

مساعدة تقنية

يذكر أن لافروف، كان أعلن في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري أن: "مفاوضات السد يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية، مؤكداً أن بلاده معنية بحل تلك القضية".

كما أوضح أن بلاده اقترحت مساعدة فنية وتقنية في المحادثات حول السد الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة.

وأشار إلى وجود توافق بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

سد النهضة (فرانس برس)
سد النهضة (فرانس برس)

وكان شكري أكد خلال مقابلة سابقة أمس مع وكالة "تاس" الروسية أنه سيبحث مع نظيره الروسي موضوع السد الإثيوبي، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

يشار إلى أن الجولة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت في الكونغو الأسبوع الماضي باءت بالفشل، إثر الرفض الإثيوبي وقف المرحلة الثانية من الملء قبل التوافق على اتفاق ملزم للدول الثلاث.

وقبل أيام رفض السودان ومصر عرض إثيوبيا تبادل المعلومات حول الملء الثاني، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل ذلك، وهو ما ترفضه أديس أبابا منذ فترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد