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رسائل من مصر لعدة دول افريقية بخصوص "السد": لا بد من اتفاق

FILE PHOTO: Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry speaks after meeting with Lebanon's President Michel Aoun at the presidential palace in Baabda, Lebanon April 7, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
سد النهضة

رسائل من مصر لعدة دول افريقية بخصوص "السد": لا بد من اتفاق

وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدأ جولة أفريقية لشرح تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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توجّه مساء الأحد وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

من محادثات سد النهضة في كينشاسا يوم 4 أبريل 2021
من محادثات سد النهضة في كينشاسا يوم 4 أبريل 2021

وسيتوجه وزير الخارجية المصري كذلك إلى كل من جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا)، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني لبحرية السد واتخاذ أي خطوات أحادية.

سد النهضة
سد النهضة
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وأكدت الخارجية المصرية ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

‎وكان سامح شكري قد أجرى اتصالاً هاتفياً قبل أيام الأمين العام للأمم المتحدة مع أنطونيو غوتيريش حيث استعرض أخر التطورات في ملف سد النهضة، وخطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق.

كما قام وزير الخارجية بتوجيه خطابات الى كل من الأمين العام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات.

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